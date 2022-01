Oroscopo Paolo Fox Leone domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 29 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici del Leone, questo sembra essere un sabato piuttosto interessante per la sfera amorosa, così come lo sarà in generale tutto il fine settimana, dopo alcune giornate piuttosto fastidiose nell’ultimo periodo.

Se aveste un qualche tipo di problema economico, cercate di rivolerlo prima che diventi enorme. Il lavoro procede, senza infamia e senza lode, ma qualcosa si muove!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 29 gennaio: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, sembra essere decisamente bella in questo sabato, carissimi Leone impegnati! Potete recuperare con facilità quel terreno perso con la vostra dolce metà, magari organizzando un piccolo viaggio o una gita per voi due!

Voi single, in questo momento, siete artefici del vostro destino, continuate a dedicarvi a quella persona che amate!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 29 gennaio: lavoro

Quanto, invece, dovrebbe attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di sabato, carissimi Leone, non dovrebbe causarvi fastidi, ma neppure mettervi in nuove ottime posizioni.

Semplicemente tutto procede, in una generale tranquillità che in fin dei conti non vi dispiace così tanto!

Qualcosa all’orizzonte inizia a muoversi, non mollate ora che arriverà presto!

Le previsioni per la settimana del Leone

Carissimi nati sotto il Leone, questa settimana sembra essere stata leggermente altalenante, ma in generale nulla dovrebbe essersi incrinato, almeno stando alle letture degli astri fatte da Paolo Fox. L’amore, dopo piccole difficoltà e fastidi, dovrebbe migliorare parecchio nel fine settimana, dedicatevi tanto al recupero, ovviamente con il partner. Sul lavoro ci vuole pazienza e determinazione.