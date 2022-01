Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 29 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici dei Pesci, in questa giornata di sabato sembra che dobbiate mettere tutti voi stessi per evitare di causare qualche pessima situazione in amore.

Occhio al rapporto con il partner, ma cercate anche di non fasciarvi troppo in anticipo la testa. Sul lavoro, se riusciste ad evitare le complicazioni allora dovrebbe andare tutto il per meglio per voi, datevi da fare!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 29 gennaio: amore

La giornata amorosa che, insomma, vi attende in questo sabato potrebbe avere esiti abbastanza buoni se steste attenti a non provocare litigi con il partner, carissimi Pesci. Cercate solamente di godervi la bella giornata, senza cercare di sistemare qualcosa che non va molto bene.

Presto potrete risolvere tutto ciò che volete, ma ora come ora meglio assumere una posizione difensiva.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 29 gennaio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, questa giornata sembra avere ottime situazioni in serbo per voi, anche se non dovreste effettivamente vederle come delle novità, amici dei Pesci.

Tutto scorre, e lo fa nel migliore dei modi, ma forse siete voi a non sentirvi molto soddisfatti, preferendo qualche altra posizione o mansione, oppure trovandovi a pensare di aver fatto delle scelte sbagliate.

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Carissimi nati sotto i Pesci, nel corso di questa settimana sembrate aver goduto veramente di ottime opportunità, anche se comunque avete dovuto porre parecchie attenzioni in alcuni momenti. In amore le cose hanno faticato un pochino ad ingranare, ma il fine settimana non dovrebbe mettervi in alcuna pessima situazione, mentre sul lavoro tutto scorre, non abbattetevi!