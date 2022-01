Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 29 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Vergine! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Vergine, per voi questa giornata di sabato sembra presentarsi con un paio di fastidi amorosi, cercate di essere pazienti e comprensivi.

In generale, la giornata non sembra regalare grandi sensazioni rinnovate, ed anzi il vostro umore sembra essere veramente pessimo. Sul lavoro, in particolare, cercate di non dare troppo peso al nervosismo, meglio non litigare in questo momento.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 29 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 29 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra che vi voglia spingere a dar fondo a tutta la vostra pazienza, carissimi amici della Vergine impegnati. Litigare con il partner, in questo momento, non porterebbe veramente a nulla di buono, anche se pensaste di avere ragione.

Lasciate perdere quelle sensazioni negative, passeranno, ma occorre che ora come ora non roviniate tutto.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 29 gennaio: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la vita lavorativa, carissimi Vergine, sembra che il nervosismo in questo campo sia ancora più marcato, portandovi a pensare di non sopportare affatto un collega.

Inutile sottolineare che non ricavereste nulla di buono dal litigare in questo periodo, e di contro anche se aveste ragione finireste per fare voi una pessima figura.

I problemi si possono affrontare parlando.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana della Vergine

Carissimi nati sotto la Vergine, nel corso di questa settimana quasi tutto sembra essere andato piuttosto bene per voi, dal lavoro all’amore! Secondo le letture fatte da Paolo Fox, l’amore nel corso del fine settimana non sembra regalare grandissime novità o emozioni, magari causandovi qualche litigio. Mentre, sul posto di lavoro sembra che dobbiate leggermente rallentare.