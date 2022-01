Delia Duran, colpo di fulmine per un altro concorrente al Grande Fratello VIP6? “Ha un bel sex appeal”

Grande Fratello

Delia Duran sta portando molto scompiglio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. La moglie di Alex Belli ha fatto il suo ingresso in corsa, facendo scattare una reazione negativa e una crisi di pianto in Soleil Sorge. Tra le due rivali ci sono stati vari confronti, ma ultimamente le cose sembravano appianarsi.

La modella, però, continuava a pensare ad Alex Belli e a cercare dall’attore delle conferme mai pervenute. Nell’ultimo weekend, però, Delia Duran sembra essere giunta a una decisione finale e si è anche tolta la fede nuziale. La moglie di Alex Belli, inoltre, si è avvicinata a un concorrente.

Delia Duran sembra essere interessata a Gianluca Costantino.

Delia Duran lascia Alex Belli al Grande Fratello Vip6

Delia Duran è entrata nella Casa più spiata d’Italia con l’intento di fare chiarezza nel suo matrimonio con Alex Belli. Finalmente la modella sembra aver preso una decisione. In una discussione con Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, infatti, Delia Duran ha dichiarato: “Io lo voglio lasciare“.

L’ex Miss Italia l’ha supportata in questa sua decisione: “Tutto è possibile sono mille persone che ti possono aiutare… Devi farlo questo passo se vuoi… Può succedere che lui rinsavisca“.

Delia Duran ha ribadito la sua convinzione, anche al resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6: “Sono una donna libera, finalmente…. Festeggiare in piscina… Ho deciso“. La moglie di Alex Belli ha anche tolto la fede nuziale: “Ho tolto l’anello, basta“.

Soleil Sorge, però, ha attaccato questa sua decisione: “Sembra una presa per il culo da sola quando dici così… Hai sentito il parere di tutta la casa?… Perché hai aspettato… Oggi cos’è cambiato?“.

Delia Duran ha risposto alle provocazioni dell’influencer, alzando la voce: “Ho deciso io… Ho lasciato tutto Sole, basta… Sono veramente stufa… Mi ha proprio rotto le scatole… Sono libera di decidere… Gioca con i sentimenti degli altri“.

Delia Duran interessata a Gianluca Costantino al GF Vip6

Subito dopo aver tolto la fede nuziale, Delia Duran ha partecipato alla consueta festa del sabato sera del Grande Fratello Vip6. I concorrenti hanno ballato a bordo piscina e Delia Duran si è avvicinata molto a un altro Vippone. Si tratta della new entry Gianluca Costantino. La modella gli è anche salita in spalla, mentre erano in acqua.

Come riportato da Novella 2000, Delia Duran avrebbe confessato a Nathaly Caldonazzo il suo interesse per il concorrente: “Però mi piace, c’è un bel feeling.

Nel senso, fisicamente non è il mio tipo. Però anche se ci ho parlato poco… Non so, ha un bel sex appeal. Te lo giuro. Però non è il mio tipo. Lo sento a pelle. Io sono così“.