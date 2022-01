Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 febbraio invita i nati in Acquario alla calma, sono giornate frenetiche e non avete troppo tempo per riposarvi o a pensare di fermarvi! C’è voglia di mettersi in gioco, in particolare sul lavoro, ma l’arrivo del pianeta Mercurio a metà mese potrà spingervi in modo più chiaro al cambiamento.

Avete sicuramente voglia di riconquistare la libertà e domani sentirete in modo più forte la necessità di cambiare, ma è meglio aspettare ancora qualche giorno, l’impazienza potrebbe portare a decisioni impulsive!

Nuovi incontri in arrivo grazie all’influenza di Mercurio e Marte, ma la fretta non è una buona consigliera ed è sempre utile riflettere molto prima di buttarsi in nuove avventure.

Se state per fare una scelta questo mese sarà ottimo per iniziare a pensare seriamente a come cambiare il corso della vostra vita.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 1 febbraio per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 1 febbraio: amore

Cari Acquario, c’è la possibilità concreta che ogni scelta che fate possa portare ad una buona conclusione, anche se non rinunciate volentieri al vostro essere liberi, siete alla ricerca di un rapporto concreto dall’anno scorso, qualcosa di più profondo.

Se avete incontrato difficoltà in coppia sarà possibile risolvere tutto, grazie alla vostra capacità di analizzare le situazioni, se siete all’inizio di una relazione siete in grado di dedicarvi al meglio a questa possibilità.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 1 febbraio: lavoro

Il consiglio di Paolo Fox per quanto riguarda il lavoro è cercare di investire bene il tempo e gestire al meglio tutti gli impegni che avete, non avete tempo di oziare!

Chi vuole fare carriera sta già pensando a come muoversi e agire, ma è sempre importante avere cura dei rapporti lavorativi e dei colleghi… siete ambiziosi, ma attenti alle spese di troppo, che potrebbero arrivare durante questo mese di febbraio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 1 febbraio: fortuna

Siete forti e anche con qualche impegno in più sarete in grado di gestire tutto, anche a livello fisico! La creatività potrebbe essere la vostra salvezza, se state pensando troppo alla routine potreste iniziare a puntare ad un nuovo obiettivo proprio da domani, in vista di un bel periodo a metà di questo mese.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!