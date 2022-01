Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 1 febbraio ha buone notizie per i nati in Capricorno, sempre in attesa di certezze e qualcosa che li faccia sentire appagati, anche economicamente! Arrivano buone notizie sul lavoro e con Saturno ancora attivo nel vostro segno potreste ricevere proposte lavorative interessanti.

Chi vuole intraprendere una nuova attività può iniziare a pensarci da subito, accettate i buoni consigli e con il pianeta Urano sempre presente durante l’anno potrete avere delle belle soddisfazioni!

In amore la presenza di Venere e Marte vi porta direttamente verso giorni passionali, da domani anche chi deve risolvere qualche problema di coppia potrà provare a risolverlo con un aiuto in più.

La parola del giorno di domani è: sicurezza, arrivano certezze e conferme, non mancherà l’impegno, ma voi siete assolutamente in grado di accettare la sfida!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 1 febbraio: amore

Per quanto riguarda i sentimenti, cari Capricorno, con un pianeta come Venere ancora attivo sappiamo di avere un forte alleato, anche nel risolvere qualche problema di coppia!

Il consiglio di Paolo Fox è però quello di non cercare di cambiare il partner, bisogna capire le sue esigenze e considerare che le differenze possono essere la vostra forza! Le stelle portano vantaggi, ma bisogna scegliere bene il cammino da seguire, anche se al momento non si cerca un amore stabile.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 1 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo domani è una buona giornata per iniziare a pensare al futuro, in caso di contratti in scadenza o di novità è bene pensare alle prossime mosse con calma!

Un po’ di agitazione è normale in questa fase, ma è possibile guardarsi intorno, qualcuno potrebbe tendervi una mano per risolvere un dubbio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 1 febbraio: fortuna

Vi trovate decisamente in fase di recupero, la Luna in arrivo tra pochi giorni nel vostro segno porterà a decisioni cruciali per il vostro futuro o ad un cambiamento che dovrete ponderare al meglio! Siete sempre molto cauti nelle scelte e in questa giornata dovrete approfittarne per sfruttare questo mese di febbraio nel modo migliore.

