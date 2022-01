Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 febbraio per i nati sotto il segno dei Gemelli vi indica la strada da seguire grazie all’astrologia, che appronta le direzioni in base a ciò che succede durante un determinato periodo. Da domani inizia per voi Gemelli un mese impegnativo, non necessariamente difficile, ma capace di crearvi delle sfide che saprete come al solito affrontare!

È tempo di riscoprire la voglia di fare amicizia e condividere, per voi Gemelli se manca l’entusiasmo è perché siete stati in qualche modo delusi, ma la vostra curiosità e la vostra voglia di fare vi aiuteranno a ritrovare i sentimenti e accogliere le novità!

Per superare un momento così pieno di stimoli, Paolo Fox consiglia di riprendere in mano la vostra serenità, cercate un posto dove nessuno possa disturbarvi e cercate di abbandonare lo stress, l’energia è molto importante per voi cari Gemelli, ricordate di ricaricarvi spesso!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 febbraio: amore

In amore cari Gemelli siete sempre protetti, soprattutto se state portando avanti relazioni da tempo, ma se sentite che manca un po’ di passione forse è perché ci sono stati dei rallentamenti.

I vostri progetti non stanno andando al ritmo che speravate, ma da metà mese con Mercurio favorevole tutto potrebbe finalmente sbloccarsi o sarà più facile comunicare ciò che state provando!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 febbraio: lavoro

Sul lavoro, se nell’ultimo anno avete preso decisioni importanti o avete fatto cambiamenti è normale volere tutto e subito o cercare soluzioni, siete impazienti di ricominciare ad avere soddisfazioni!

Domani 1 febbraio potrebbe essere il primo giorno di un nuovo periodo, che per voi porterà novità dalla seconda parte del mese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 febbraio: fortuna

Per iniziare al meglio questo nuovo mese, Paolo Fox consiglia quindi di recuperare le forze, chi è in cerca dell’amore può iniziare a sfruttare questo mese che sarà positivo per i sentimenti dalla seconda metà del periodo in poi… Fate pensieri costruttivi e pensate in grande, questo è un buon momento per attendere e progettare con calma.

