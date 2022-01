Oroscopo Paolo Fox Leone domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati in Leone domani vi riporta a qualche tempo fa, cari Leone, quando avete dovuto fare alcune rinunce rispetto a ciò che vi aspettavate! Questo primo giorno del mese è però interessante, porta nuove opportunità e occasioni per lottare e ottenere ciò che volete!

Avete sicuramente voglia di riscatto, ma ricordate che non si può cambiare tutto in poco tempo, state ricostruendo da molto tempo e siete stanchi, ma non mollate! In primavera ci saranno ottime occasioni, non c’è motivo per disperare, anzi meglio rimandare ciò che non potete controllare.

Il sole potrebbe tornare a splendere presto per voi Leone, il coraggio che vi contraddistingue vi permette di affrontare anche i periodi più stressanti, ricordate che siete umani e che avete bisogno anche voi di poter sbagliare e recuperare!

Paolo Fox consiglia attenzione e prudenza per evitare di ingigantire le discussioni, sopratutto in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 febbraio: amore

Vi trovate ad essere meno passionali del solito e alcuni di voi potrebbero vivere delle storie non alla luce del sole, in questo insieme di nervosismi che ogni giorno dovete affrontare, anche l’amore può risentirne!

Potete sicuramente continuare a fare progetti, che sarà meglio concludere nella seconda parte dell’anno, ma per il momento lavorare su ciò che volete è il modo migliore per affrontare i giorni difficili.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 febbraio: lavoro

Cari Leone, siete sempre in prima linea sul lavoro, per mostrare tutto ciò che sapete fare! Da domani inizia un mese interessante per muoversi fuori dalla vostra zona, magari in una città nuova, sempre con prudenza, perché ultimamente se vi esponete troppo vi sentite anche troppo vulnerabili.

Combattete la stanchezza con i pensieri costruttivi, saprete come metterli in pratica al momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 febbraio: fortuna

A causa di tutto questo insieme di emozioni e di voglia di recuperare, ovviamente potreste essere poco concentrati, Saturno continua a non essere troppo favorevole e la sua influenza si nota nelle giornate un po’ pesanti che dovete affrontare! Con un pizzico di coraggio riuscirete come al solito a dimenticare la fatica della giornata e a ripartire con nuova energia.

