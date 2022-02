Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 2 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 2 febbraio per i nati in Bilancia sarà interessante da domani, perché per due o tre giorni potrete agire in ogni campo e fare del vostro meglio per risolvere le questioni in sospeso prima del week end!

I veri risultati per chi è nato nel segno saranno visibili nel mese di marzo, intanto Saturno rimane in buona posizione. Le idee iniziano ad essere più chiare e anche se potrebbero esserci degli intoppi sul lavoro, come qualche giornata no, dovrete usare tutta la vostra forza per superarli!

Cari bilancini, ricordate che anche se siete molto emotivi, siete anche in grado di sfoderare molto coraggio.

I pianeti continuano ad essere in posizione avversa, ma non cedete al malumore, il consiglio di Paolo Fox è quello di tenere duro queste due prime settimane del mese, arriveranno presto le soddisfazioni che cercate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 2 febbraio: amore

Per quanto riguarda i sentimenti cari Bilancia, è possibile che voi e il partner siate su due lunghezze d’onda diverse, il che non è sempre un male, ma se la pensate in modo diverso potreste ritrovarvi a discutere e di conseguenza a dover risolvere!

Siete in cerca di un po’ di comprensione e si sa, nei momenti difficili è necessario avere del supporto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 2 febbraio: lavoro

Nel campo del lavoro è tempo di prendersi del tempo e rivedere delle scelte, Paolo Fox consiglia di avere prudenza nelle trattative, soprattutto riguardo compravendita di case.

Si sa, cari Bilancini, siete abituati a farvi carico delle responsabilità altrui, ma ricordatevi che avete le vostre questioni da risolvere prima, non dimenticatevi di voi stessi!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 2 febbraio: fortuna

Riprendere l’equilibrio non è facile, sicuramente vi portate dietro un bagaglio di lentezza dai mesi precedenti, che non aiuta a districarsi in un momento così attivo e pieno di cose da fare! Da questa giornata in avanti lavorate per migliorare il vostro benessere, potreste scoprire dei benefici specialmente durante il week end.

