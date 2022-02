Sanremo 2022, Giovanna Civitillo emozionata per l’inizio del Festival: “Amadeus invece è così tranquillo”

TV e Spettacolo

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, alcune delle sensazioni provate da lei e dal marito a un passo dall’inizio del Festival di Sanremo 2022. L’Ariston accenderà tutte le sue luci questa sera, per la prima serata, con i primi 12 cantanti in gara. La ex-ballerina ha assicurato che il marito ha scelto le canzoni dell’edizione di quest’anno con molta attenzione. I due non vedono l’ora di farle sentire al pubblico e Civitillo ha dichiarato di avere più di un preferito.

Giovanna Civitillo e Amadeus: le emozioni prima del Festival di Sanremo

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una coppia molto unita: i due collaborano e si sostengono anche sul lavoro.

In passato, lei ha lavorato come ballerina e showgirl in televisione, e proprio così ha conosciuto, nel 2003, il suo futuro marito. Dopo aver lasciato la sua carriera da ballerina, ha continuato a partecipare a varie trasmissioni televisive. In una breve intervista rilasciata ad Adnkronos, ha ammesso di provare forti sensazioni in vista dell’inizio del Festival di Sanremo: “L’emozionata sono io, sempre, Amadeus invece è così tranquillo che mette tranquillità a tutti“. Sulle canzoni dice: “Tra poco le potremo cantare tutti insieme“.

Amadeus e il Festival di Sanremo: le edizioni passate e quella in partenza

Amadeus ha condotto il Festival di Sanremo per la prima volta nel 2020 e quella di quest’anno è la sua terza conduzione.

Nel primo anno al Festival, Amadeus aveva registrato un grande successo (54,78% di share medio), con un leggero calo l’anno seguente (46,24%). Nel 2021, il Festival si è svolto in assenza del pubblico all’interno del Teatro Ariston, a causa delle restrizioni per contrastare l’epidemia di COVID-19. Per l’edizione 2022, il Teatro Ariston sarà di nuovo al 100% della capienza: il pubblico dovrà essere in possesso di Green pass rafforzato e indossare mascherine Ffp2.

Quest’anno la co-conduzione del Festival di Sanremo è stata affidata a cinque conduttrici femminili che si susseguiranno di serata in serata: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Con uno sketch divertente andato in onda al Tg1, Amadeus ha anche recentemente annunciato la presenza sul palco dell’Ariston del suo braccio destro Fiorello.

Giovanna Civitillo come inviata dal Festival

Dal 2020, Giovanna Civitillo è stata scelta come inviata da Sanremo del programma La vita in diretta. Anche quest’anno, la moglie di Amadeus farà parte del team della trasmissione a partire dalla diretta di martedì pomeriggio.