Oroscopo Paolo Fox Leone domani 3 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 febbraio per i nati sotto il segno del Leone sarà ancora un po’ faticoso, avete molto a cui pensare e nulla è certo, nemmeno da questa giornata.

Il pianeta Saturno rimane il responsabile di questo stallo, sia in amore che sul lavoro! Come si combatte un momento di difficoltà per voi nati in Leone?

Evitate i confronti diretti, non agite di impulso per allontanare cose che in realtà funzionano, anche se non sono al massimo.Verso la fine della settimana migliora, anche in amore, c’è sicuramente una passione da scoprire, tutto si sistemerà se vi baserete più sulle vostre opinioni e meno su quelle di chi cerca di aiutarvi, ma agisce in contrasto con ciò che volete!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 febbraio: amore

In amore se vi concentrerete sulle amicizie e sui nuovi incontri avrete delle buone possibilità e potrebbero arrivare novità già da domani! In concreto le nuove storie non arriveranno prima della fine del mese, intanto resistete e cercate di lavorare su voi stessi, potreste scoprire nuove strade se inizierete a credere di più in ciò che volete dalla coppia.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 febbraio: lavoro

In campo lavorativo,cari Leone, anche se avete avuto delle belle soddisfazioni economiche è probabile che vi serva un gruzzolo per coprire le spese!

Per il momento, se avete ricevuto una nuova nomina o avete iniziato una nuova esperienza è bene adattarsi ed aspettare prima di voler ottenere tutto e subito!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 febbraio: fortuna

È vero, cari Leone, state vivendo un periodo incerto e poco entusiasmante, ma tutto è temporaneo e i pianeti sono in una posizione che vi rende la vita difficile!

Sfruttate l’influenza del Sole, che vi regala forza, guardarsi intorno potrebbe aiutarvi a svagarvi un po’ e a cercare qualche stimolo in più.

