Gigi D’Alessio di nuovo papà: le prime foto con il quinto figlio Francesco e la compagna Denise Esposito

Gossip

Gigi D’Alessio è diventato, da qualche settimana, padre per la quinta volta. Il 24 gennaio, infatti, è nato il piccolo Francesco. Il nuovo arrivato è frutto dell’amore del famoso cantante con l’avvocatessa Denise Esposito.

I due sembra si siano conosciuti dopo un concerto a Capri e non si siano più lasciati. Malgrado la forte differenza d’età, Gigi D’Alessio ha dichiarato di essere felice al fianco della compagna ventinovenne.

Gigi D’Alessio è stato recentemente paparazzato da Chi per la prima volta con il piccolo Francesco, di ritorno dall’ospedale dove il bimbo è nato, come riportato da TgCom24.

Gigi D’Alessio torna a casa con il figlio Francesco

Gigi D’Alessio sta vivendo un’importante storia d’amore con Denise Esposito. I due sono recentemente diventati genitori di Francesco, nato il 24 gennaio. Si tratta del quinto figlio del cantante partenopeo, dopo Ilaria, Claudio, Luca, avuti dall’ex moglie Carmela Barbato e Andrea, avuto da Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio ha portato a casa il nuovo arrivato in auto, con la compagna Denise Esposito e la mamma di lei. Questo lieto momento è stato paparazzato dal magazine Chi.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la gioia su Instagram per l’arrivo di Francesco

Gigi D’Alessio ha annunciato l’arrivo del suo quinto figlio con un post condiviso sul suo account Instagram.

La didascalia, scelta dal cantante, è molto dolce: “Francesco, benvenuto alla vita”.

Il post del cantante è stato commentato da numerosi colleghi, che hanno espresso la loro gioia per l’arrivo del piccolo Francesco.

Tra loro anche Gianni Morandi: “Benvenuto in questo mondo, Francesco! Evviva!!!“. Ma anche Luca D’Alessio, in arte LDA, terzo figlio di Gigi D’Alessio ha voluto lasciare un augurio social: “Ho due fratellini spettacolari“. Il ragazzo è in questo momento un allievo di Amici e non potrà conoscere il fratellino, finché non finirà la sua esperienza nella famosa scuola.

Denise Esposito, solo recentemente, invece, ha deciso di condividere uno scatto con il pancione: “Ascolta come mi batte forte il tuo cuore“. La replica di Gigi D’Alessio è stata molto tenera: “2 cuori per un cuore“.