Fiorella Mannoia, chi è: vita e carriera della cantante in duetto con Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022

Chi è

Chi è Fiorella Mannoia, la cantante e artista italiana di nuovo sul palco dell'Ariston per duettare al Festival di Sanremo, in coppia con Sangiovanni.

Una delle figure di spicco del panorama musicale italiano è sicuramente Fiorella Mannoia, che con la sua stupenda voce ha saputo affascinare più generazioni di pubblico, che la sostengono calorosamente in ogni sua avventura canora. Dopo aver partecipato più volte al più famoso Festival della canzone italiana, presto la vedremo di nuovo calcare il palco dell‘Ariston nella quarta serata, duettando con un emergente, Sangiovanni, da poco uscito dal programma Amici, condotto da Maria de Filippi. Una vita piena di successi e sacrifici, che hanno reso Fiorella una delle personalità più amate dell’ambiente artistico nazionale.

Nascita ed esordi di Fiorella Mannoia: una vita tra musica, arte e spettacolo

Fiorella Mannoia nasce a Roma il 4 aprile del 1954. Condivide la passione per il cinema con il fratello Maurizio Stella e la sorella Patrizia, con i quali inizia a lavorare come stuntwoman. Dopo alcuni anni passati sui set cinematografici, esordisce musicalmente al Festival di Castrocaro nel 1968, grazie al quale ottiene un contratto discografico con l’etichetta Carisch. Il suo primo 45 giri, uscito nello stesso anno, sarà il suo personale trampolino di lancio verso una carriera costellata di successi e riconoscimenti.

Mannoia e il Festival di Sanremo: partecipazioni e successi

Fiorella Mannoia ha calcato il palco dell’Ariston per ben 5 volte, riuscendo a conquistare due volte l’ambito Premio della Critica, sottolineando ancora una volta il suo naturale talento artistico. Numerosi sono i singoli che l’hanno resa famosa durante le partecipazioni al Festival di Sanremo: Le notti di maggio, Quello che le donne non dicono e Che sia benedetta, del 2017. Il 2022 vede nuovamente protagonista la cantante, che duetterà con l’artista emergente Sangiovanni, vincitore di Amici 20.

Vita privata di Fiorella Mannoia: fuori dagli studi discografici, l’amore profondo

La cantante è attualmente sposata con l’ex insegnate di Amici e produttore musicale Carlo Di Francesco, che fa anche parte della sua band.

La loro relazione fece molto scalpore tempo addietro per la differenza di età che intercorre tra i due: tra Carlo e Fiorella ci sono infatti ben 26 anni di differenza, ma come dichiarato da lei stessa a Vanity Fair: “La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste“. La Mannoia, prima dell’attuale relazione, è stata legata sentimentalmente al musicista Piero Fabrizi e al produttore Memmo Foresi.

Curiosità su Fiorella Mannoia: gli aneddoti sulla cantante

La stalker del 2019: la cantante ha raccontato di essere stata vittima di una vera e propria persecuzione da parte di una donna che la riempiva di messaggi, telefonate e, addirittura, si soffermava sotto casa sua. La stalker è stata poi, fortunatamente, fermata dalla polizia.

del 2019: la cantante ha raccontato di essere stata vittima di una vera e propria persecuzione da parte di una donna che la riempiva di messaggi, telefonate e, addirittura, si soffermava sotto casa sua. La stalker è stata poi, fortunatamente, fermata dalla polizia. Il padre di Mannoia era uno stuntman e, sia Fiorella che i suoi fratelli, hanno ricoperto quel ruolo nei loro primi lavori cinematografici. La cantante è stata anche controfigura di Monica Vitti .

e, sia Fiorella che i suoi fratelli, hanno ricoperto quel ruolo nei loro primi lavori cinematografici. La cantante è stata anche controfigura di . La sua è stata un’infanzia molto particolare: stando a sue affermazioni alla Vita in Diretta, al posto di leggerle favole della buonaotte, il padre le narrava le più grandi opere liriche come La Traviata e Il Rigoletto.