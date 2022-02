Gianluca Grignani chi è: carriera e vita privata, matrimonio e figli del cantante a Sanremo 2022

Chi è

Gianluca Grignani, nato a Milano il 7 Aprile 1972, è uno dei cantautori che maggiormente hanno lasciato un segno nella musica italiana degli anni ’90. La musica entra nella sua vita quando è ancora un bambino e scrive i testi delle sue prime canzoni e, crescendo, Grignani vi si approccerà come a una disciplina che richiede studio e sviluppo di competenze specifiche. In occasione della quarta serata di Sanremo 2022, dedicata alle cover, calca di nuovo il palco dell’Ariston insieme ad Irama.

Gianluca Grignani: i primi passi nel mondo della musica

Gianluca Grignani, ispirato da grandi della musica come i Beatles ed Elvis Presley, comincia giovanissimo a comporre e scrivere testi per le sue canzoni.

A 14 anni decide di frequentare il Centro Professione Musica di Milano e contemporaneamente inizia ad esibirsi in alcuni piccoli locali della sua zona.

Più avanti farà la conoscenza di Vice Tempera e Massimo Luca, che lo presenteranno alle case discografiche più importanti di quegli anni. Nel 1994 Gianluca può dirsi uno dei cantautori più amati dal pubblico, ma la sua carriera è stata caratterizzata negli anni da brusche ed improvvise interruzioni.

Gli alti e bassi di Gianluca Grignani e l’amore dei fan

Il cantante, enormemente talentuoso, ha dovuto più volte mettere in pausa la sua carriera a causa di un profondo malessere.

Dominato dalla dipendenza da alcool e droghe, e sopraffatto da numerosi attacchi di panico, Gianluca Grignani si è mostrato in tutta la sua umanità e fragilità. Il pubblico lo ha sempre aspettato con pazienza, desiderando per lui ogni bene: i numerosi follower che il cantautore ha sui social e i dati d’ascolto della sua musica sono la prova lampante di un affetto mai passato.

Il matrimonio con Francesca Dall’Olio, la separazione e i figli

Il cantautore è stato legato per molti anni con Francesca Dall’Olio, fotografa professionista.

I due hanno messo su una famiglia numerosa, hanno infatti 4 figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona. Per ben 18 anni Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio sono stati marito e moglie, supportandosi con pazienza ed amore. Un paio di anni fa è però scoppiata una forte crisi tra i due che li ha portati alla decisione di separarsi.

Nel salotto di Silvia Toffanin come suoi social, Gianluca Grignani ha ammesso di aver fatto tanti errori in qualità di marito ma di aver visto nella separazione una soluzione.

Ristabilire un clima sereno è prioritario soprattutto per il bene dei propri figli oltre che degli stessi ex coniugi.

La decisione, per quanto “giusta” avrebbe comunque creato molta sofferenza.

Gianluca Grignani: le volte a Sanremo e i progetti recenti

Il 2020 è stato l’anno del ritorno per Gianluca Grignani che, nonostante la delicata situazione sentimentale, ha ricominciato a lavorare duramente e a produrre molta musica dopo qualche anno di silenzio. Anche la partecipazione a Sanremo 2022, in coppia con Irama in occasione della serata delle cover, potrebbe portare alcune novità. Per Gianluca sarà la settima volta a Sanremo, anche se stavolta in veste di ospite.

È stato in gara la prima volta nel 1995 poi nel 1999, nel 2002, 2006, 2008, e l’ultima volta nel 2015 con il brano Sogni infranti.