Quarta dose di vaccino anti Covid-19 non prevista: il Generale Figliuolo allontana l’ipotesi di nuovo richiamo

Cronaca Italia

Non è prevista per ora una quarta dose di vaccino contro il Covid-19: lo ha detto il Generale Figliuolo, alla vigilia dell'entrata in vigore di nuove regole contro la pandemia.

Da domani entrano in vigore nuove regole per portare avanti la lotta al Covid-19: dalla scuola coi tamponi fai da te, si spera così di continuare nel trend diventato positivo dopo il superamento del picco della nuova ondata. Per il Generale Figliuolo, intanto, potrebbe non essere al momento necessaria una quarta dose di vaccino, come già sostenuto dall’Ema nei giorni scorsi.

Figliuolo sulla situazione Covid in Italia : “Omicron sta scemando“

Dopo le recenti parole del direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, secondo cui l’Italia sta entrando in una nuova fase dell’epidemia, ora anche il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo fa filtrare ottimismo sulla situazione Covid-19 nel Paese.

In un’intervista a Repubblica, riferisce che “Oggi vediamo che anche la variante Omicron sta scemando. Le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisogna tenere alta l’attenzione ora che entriamo in una fase più favorevole“.

Lo stesso Generale ha risposto anche ad una domanda circa una possibile quarta dose di vaccino anti Covid-19 nei prossimi mesi: “Una quarta vaccinazione come le precedenti non è prevista per il prossimo futuro. Ma il sistema delle somministrazioni ha dato buona prova di sé.

Credo che si farà trovare pronto per qualsiasi evenienza“. Figliuolo quindi è allineato con il parer dell’Ema, che già nei giorni scorsi ha allontanato l’ipotesi di un secondo booster nel breve periodo. Dovesse rivelarsi necessaria, il sistema degli hub potrebbe comunque non essere più attivo: “Si può immaginare di fare leva su una somministrazione più capillare con farmacie, medici di medicina generale e pediatri“.

Nuove regole Covid-19 da domani lunedì 7 febbraio

Da domani inoltre entrano in vigore le nuove regole per la lotta al Covid-19, decise dal Governo nel Cdm del 2 febbraio.

Riguardano principalmente l’istruzione: per quanto riguarda la scuola d’infanzia, solo se si verificheranno 5 casi di positività scatteranno 5 giorni di sospensione delle lezioni; nel ciclo primario invece fino a 4 positivi si resta in classe con mascherina, dal quinto scatta la Dad ma solo per non vaccinati (con quarantena di 5 giorni); infine nelle scuole secondarie basteranno 2 casi: in questo scenario lezioni in presenza per vaccinati e guariti, in Dad per chi non ha completato il ciclo vaccinale.

Per infanzia e primaria, inoltre sarà valido anche un tampone fai da te: in caso fosse negativo, i genitori dovranno consegnare un autocertificazione.

Sempre da domani scatta il Green Pass illimitato per per chi ha fatto la dose booster e chi è guarito dal Covid con due dosi di vaccino. Una circolare del Ministero della Salute di ieri, inoltre, ha abbassato la durata della quarantena per non vaccinati che entrano in contatto con un positivo da 10 a 5 giorni.