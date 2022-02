Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 8 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 8 febbraio per il segno del Capricorno in questi giorni vi richiede un po’ di cautela, soprattutto sul lavoro, sono forse necessari chiarimenti e molto presto arriveranno! State attraversando una fase di transizione, ci possono essere situazioni in sospeso che si risolveranno solo da aprile in avanti, dei problemi burocratici o dei contenziosi.

Siete sempre molto comprensivi e pazienti, ma anche voi avete dei limiti! Se sentite che qualcosa non vi soddisfa è arrivato il momento di chiarire; bene l’amore perché Venere vi accompagna sempre, anche se questo è un periodo di grande impegno, potrete provare a puntare sui sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 8 febbraio: amore

In amore va tutto al meglio, cari Capricorno, se non state ancora sfruttando la presenza positiva di Venere è ora di accorgersene! Le relazioni possono essere curate di più, proprio da domani! Se avete sofferto per qualcosa state pensando di fermare una relazione, siete pensierosi, ma sempre forti! Il consiglio di Paolo Fox è quello di comunicare con il partner se vi sentite un po’ soli.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 8 febbraio: lavoro

Per fare un passo in avanti sul lavoro, cari Capricorno, il consiglio è di aspettare dopo il mese di giugno, perché stringere patti o alleanze in questo momento potrebbe essere rischioso! Tra poco qualcosa cambierà e potreste ritrovarvi a gestire una partnership che non vi convince.

Forse entro la fine del mese potreste anche discutere per chiarire la vostra posizione, come sempre ci vuole un po’ di diplomazia e voi siete sicuramente in grado di metterla in campo!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 8 febbraio: fortuna

Negli ultimi giorni vi siete accorti di quanto è importante curare gli affetti, se siete così fortunati da vivere una relazione da lungo tempo è ora di rendersi conto di quanto possa essere emozionante costruire una vita con qualcuno! Se non sentite questo bisogno forse state bene da soli, voi siete molto indipendenti e forti, ma non dimenticate che tutti hanno bisogno di sostegno ogni tanto!

