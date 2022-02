Oroscopo Acquario domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Cari amici dell’Acquario, occhio alla Luna che sembra attendervi alle porte di questo mercoledì perché sarà piuttosto imbronciata con voi. Niente di eccessivamente grave, non preoccupatevi, ma forse potreste guadagnarvi le antipatie di qualche collega o superiore, meglio non rischiare.

In amore, invece, il partner potrebbe richiedervi un chiarimento, cercate di darglielo.

Oroscopo Acquario, 9 febbraio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere piuttosto buona per voi, ma sembra anche che dobbiate curarvi un pochino di più delle esigenze del partner, cari Acquario. Potrebbe necessitare di un chiarimento, oppure chiedervi di fare qualche sforzo in più, cercate in ogni caso e situazione di accontentarlo. Amici single, il vostro umore è pessimo, lasciate stare per ora, trovereste solo fastidi.

Oroscopo Acquario, 9 febbraio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, quello che dovrebbe attendervi, amici dell’Acquario, non sembra essere esattamente serenissimo o semplicissimo.

Non dovreste incappare in nessun problema concreto per ora, ma se non vi mordeste la lingua allora sicuramente un grosso litigio vi attenderebbe, oltre che farvi guardare da tutto l’ufficio male. Lasciate semplicemente stare.

Oroscopo Acquario, 9 febbraio: fortuna

Infine, la fortuna, per ora non dovrebbe avere grandissime emozioni in serbo per voi, anche perché la giornata è in generale negativa, cari nati sotto l’Acquario.

Non cercate solamente di sfidarla, finireste per rimanerne ampiamente delusi.

