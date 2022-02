Oroscopo Bilancia domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Carissimi Bilancia, alle porte di questo mercoledì sembra attendervi una giornata nella quale la Luna sembra volervi portare un attimo indietro nel tempo a qualche ricordo del passato che credevate sepolto. Non dateci troppo peso perché non sembrano essere ricordi felici, e potrebbero anche rovinare leggermente l’amore.

Sul lavoro una leggera distrazione renderà complesso agire.

Oroscopo Bilancia, 9 febbraio: amore

In amore, insomma, questa giornata sembra essere piuttosto buona per voi, purché però riusciate a cacciare quei pensieri sul passato dalla vostra testa, carissimi Bilancia impegnati. Meglio non darci peso e meglio sicuramente non farli pesare al partner, non ne ricavereste nulla di buono. Amici single, voi forse non siete dell’umore adatto, ma non è neppure il caso di scrivere a quella persona.

Oroscopo Bilancia, 9 febbraio: lavoro

Lavorativamente parlando, carissimi Bilancia, non sembra che possiate fare grandissimi passi avanti, anche e soprattutto a causa di una generale distrazione che non vi permette di essere attivi e produttivi.

Niente di grave, state solamente attenti a cosa decidete di fare e tutto andrà per il meglio, anche perché nel frattempo Saturno vi protegge dagli errori che potreste commettere.

Oroscopo Bilancia, 9 febbraio: fortuna

Infine, carissimi nati sotto il segno della Bilancia, per voi sembra che in questa giornata di mercoledì non ci siano molte possibilità per incappare nella fortuna.

Non fatene un problema ma cercate di stare concentrati in quello che dovreste fare.

