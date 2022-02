Oroscopo Scorpione domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari Scorpione, alle porte di questo mercoledì sembra potervi attendere una giornata piuttosto fastidiosa con la Luna opposta che non vi permette di stare tranquilli. Siete parecchio irascibili, ma anche decisamente scontrosi e suscettibili. Sul posto di lavoro forse è meglio che vi guardiate bene dal dare il via ad una discussione.

Mentre, in amore con la giusta calma non succederà nulla!

Oroscopo Scorpione, 9 febbraio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra poter avere esiti piuttosto buoni e tranquilli per voi, purché però riusciate a mantenere la calma e i nervi saldi. Non è decisamente giornata in cui litigare o dare contro al partner, mordetevi la lingua se vi trovaste nella situazione. Mentre, similmente, voi single dello Scorpione forse è meglio che non speriate di ottenere qualche novità concreta per ora.

Oroscopo Scorpione, 9 febbraio: lavoro

Lavorativamente parlando, invece, carissimi amici del Sagittario, tutto dovrebbe andare in maniera piuttosto simile all’amore, con un vostro grande nervosismo che non sembra lasciarvi tranquilli di fare ciò che vorreste.

Forse è meglio pensare soprattutto alle cose fondamentali, senza fasciarsi troppo la testa per seguire chissà quale complesso e articolato progetto, lascaite stare!

Oroscopo Scorpione, 9 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra voleri dire molto sul vostro modo di procedere in questa giornata, carissimi nati sotto lo Scorpione. Cercate di non pensarci, ma anche di non farci alcun affidamento perché sarà assente per un paio di giornate.

