Oroscopo Paolo Fox Leone domani 10 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox del 10 febbraio per i nati sotto il segno del Leone vi avverte che tutta questa voglia di provare cose nuove può sempre portare a stressarvi di più! Avete grandi idee e grandi ambizioni, ma bisogna ricordare che avete ancora Saturno opposto e il Sole non è ancora in grado di sostenervi come vorreste! Anche per quanto riguarda i sentimenti siete pensierosi, forse qualcuno vi sta facendo venire dei dubbi.

Potrebbero arrivare nuove occasioni e chiamate interessanti, che vi rendono felici di essere occupati da qualcosa che vi stimola. Sentite che c’è qualcosa che non torna, è vero che siete sempre alla ricerca di approvazione, ma in questi giorni potrebbe essere difficile comunicare il vostro bisogno con serenità.

amore

State cercando di capire se il partner vi sta nascondendo qualcosa o se il vostro rapporto è davvero forte come pensate! Sono giorni in cui pesate molto le parole e siete in cerca di qualche conferma in più. In amore avete comunque più possibilità di essere sereni, quindi puntate ai confronti costruttivi, cari Leone, quelli che possono davvero migliorare le cose!

lavoro

Vi state impegnando molto, sulla linea del cambiamento che è arrivato dopo l’anno scorso, ci potrebbero essere presto novità e nuove collaborazioni in vista. Il cielo personale vi dirà se in ambito lavorativo possono esserci reali passi avanti o se dovrete attendere ancora un po’!

Intanto lavorare sulle idee, essere costruttivi e sempre pronti sarà fondamentale per non lasciare nessuna opportunità inesplorata.

fortuna

In queste giornate e in particolare da domani, cari Leone, c’è bisogno di rallentare. Forse non siete nella condizione fisica migliore al momento per percorrere strade che non conoscete bene! Il cielo per il vostro segno porta sempre un po’ di stanchezza e verso metà mese poco cambierà, ma voi siete una forza della natura e anche con alcuni pianeti antipatici siete in grado di stringere i denti e continuare a voler conquistare il meglio!

