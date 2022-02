Il Principe Carlo positivo al Covid-19: è la seconda volta per l’erede al trono inglese, le sue condizioni

Cronaca dal Mondo

Per la seconda volta in due anni il Principe Carlo, erede al trono inglese come primogenito della Regina Elisabetta II, è risultato positivo al Covid-19: le sue condizioni.

Il Principe Carlo, primogenito della Regina Elisabetta II e quindi primo nella linea di successione per il trono britannico, è risultato positivo al Covid-19. Per il 73enne erede si tratta della seconda volta: si era già ammalato a marzo del 2020, ora un nuovo contagio. L’annuncio è arrivato tramite Twitter e sono state anche chiarite le condizioni del Principe Carlo.

Principe Carlo positivo al Covid-19: è in isolamento

La notizia è stata diffusa dall’account ufficiale di Clarence House, la residenza ufficiale del Principe di Galles e della Duchessa di Cornovaglia, Camilla. Qui si legge: “Questa mattina il Principe di Galles è risultato positivo al Covid-19 e ora è in auto-isolamento“.

Nessun accenno alle condizioni di salute del figlio di Elisabetta II, ma le testate britanniche sottolineano che sia lui che la moglie hanno già ricevuto la terza dose booster di vaccino contro il Covid-19.

Il breve comunicato prosegue così: “Sua Altezza Reale è molto dispiaciuto di non essere in grado di presenziare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di fissare una nuova visita il prima possibile“. Da quanto filtra, quindi, le sue condizioni non destano preoccupazione. Per il 73enne, si tratta del secondo contagio da Covid-19: era già risultato positivo a marzo del 2020, agli albori della pandemia; una notizia che aveva fatto temere anche per le sorti della Regina, ma in quel caso non c’erano state conseguenze e il Principe era guarito nel giro di pochi giorni.

Carlo prossimo Re d’Inghilterra: Camilla sarà Regina consorte

Da 6 febbraio 1952 Carlo è il primo nella linea di successione al trono inglese, seguito subito dopo da suo figlio William e quindi il nipote George. Nei giorni scorsi è arrivata un importante notizia per quanto riguarda la casa reale britannica: Elisabetta II, durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino che ha segnato 70 anni di regno, ha riconosciuto il titolo di futura Regina Consorte a Camilla Parker Bowles.

Alla seconda moglie de Principe Carlo, sposata nel 2005, è stato riconosciuto un “leale servizio” e la Regina si augura che i cittadini possano riservare a lei e al figlio lo stesso affetto che viene dimostrato da 70 anni.

Risolta l’annosa questione di Carlo e Camilla, che per molti anni ha rappresentato un problema di etichetta per la Casa Reale inglese, alla Regina resta ora da sistemare quella ben più complicata relativa al figlio Andrea.

Coinvolto nel caso Epstein, il duca di York è stato allontanato da ogni impegno pubblico e spogliato di alcuni dei titolo più importanti. Infine, sulla Corona pesa anche la vicenda rinominata Megxit, che ha segnato la definitiva rottura tra Harry e la moglie Meghan Markle e la Royal Family.