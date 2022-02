Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 11 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 10 febbraio per i nati sotto il segno dell’Acquario da ieri può contare sulla presenza di una Luna molto favorevole, quindi potreste iniziare a pensare di fare qualcosa di diverso dal solito, la presenza del pianeta che di solito vi accompagna positivamente, Urano, è opposta, quindi non è il momento di stare fermi e constatare che non sapete da che parte andare!

Dovete scegliere di essere attivi verso il vostro futuro, la vostra sicurezza nelle cose che conoscete deve lasciare spazio alla novità, i cambiamenti fanno parte della vita e dovete pensare che a volte portano grandi sorprese.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 11 febbraio: amore

Sapete che serve un po’ di razionalità nel gestire le novità, cari Acquario, è vero che vi piace sperimentare, ma Saturno vi ricorda sempre che ci vuole prudenza nel cambiare rotta! L’amore può darvi il coraggio di accettare i cambiamenti in arrivo, stabilizzare la coppia potrebbe darvi qualche risposta in più e una sferzata di energia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 11 febbraio: lavoro

In campo lavorativo, se vi rendete conto che iniziate a riconoscere un cammino che è fatto sempre delle stesse cose, cari Acquario, è arrivato il momento giusto per spezzare la routine!

Tra qualche giorno potrete usare bene le vostre intuizioni, se lavorate da soli e avete bisogno di conferme, arriveranno presto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 11 febbraio: fortuna

Siete stati molto occupati nel gestire un turbinio di energie che vi ha portati a provare un po’ di stanchezza, soprattutto avete iniziato a pensare che gli altri possano c’entrare qualcosa con i vostri problemi!

A volte è così, ma non in questi giorni, state affrontando un cambio di esigenze e a volte cambiare le abitudini può portare a volere altre cose.

