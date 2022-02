Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 11 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia vi consiglia di mettere in chiaro il più possibile le situazioni in sospeso! Invece di lasciar correre, la cosa migliore è riparare ciò che è danneggiato, in amore, come sul lavoro. Cari Bilancia, i giorni in cui essere più cauti saranno quelli di sabato e domenica, quindi per allora meglio risolvere tutti i vostri dubbi o eliminare le vostre angosce!

Siete sempre in cerca di ordine, di equilibrio interiore ed è un sentimento che avrete per tutto quest’anno, cercate di abbracciare le situazioni che vi rendono coraggiosi e sicuri!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 11 febbraio: amore

Per quanto riguarda le emozioni, cari Bilancia, siete in cerca di calma e serenità, ma i mari sono ancora un po’ agitati in amore e questi sono giorni in cui risolvere delle problematiche in famiglia o di eliminare la confusione dal rapporto di coppia, dovrete aspettare giorni migliori, ad esempio il 14 febbraio, per agire sotto un cielo diverso!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 11 febbraio: lavoro

In campo lavorativo, cari nati in Bilancia, ci sono delle situazioni delicate da gestire con la vostra capacità e delicatezza, siete sempre decisi a mantenere il rispetto per gli altri e non sopportate che qualcuno agisca diversamente!

Difficile stare lontani dalle polemiche, al momento però dovete cercare di resistere e puntare sulle giornate vicine al 20 del mese per chiarire.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 11 febbraio: fortuna

In questi giorni, cari Bilancia, dovete ancora circondarvi di persone che sanno come tirarvi su il morale, come sapete gli ultimi giorni della settimana per voi sono critici, perché dovete rilasciare tutta la pressione della settimana che state vivendo adesso, quindi è difficile rimanere rilassati!

Puntate a trovare nuove cose da fare!

