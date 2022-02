Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 11 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 febbraio per il segno del Capricorno consiglia di gestire al meglio la vostra voglia di comunicare in questi giorni! Potrete incontrare qualche momento nervoso, anche in campo sentimentale, se state aspettando risposte sul lavoro dovrete puntare al mese di aprile.

In generale, il consiglio di Paolo Fox è di cercare soluzioni ora a ciò che vi preoccupa, anche se di solito vi piace prendervi il vostro tempo e agire con calma, non c’è tempo per rimandare. Il mese di maggio porterà un cielo un po’ agitato e sarà più difficile ottenere ciò per cui vi state impegnando!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 febbraio: amore

Il vostro cielo dei sentimenti e dell’amore è sempre accompagnato da una Venere attiva, ma siccome sono giorni particolari, da domani potreste sentire un po’ di stanchezza nella coppia, una voglia di cambiare qualcosa che prima non avevate! Con Giove favorevole comunque, non vi manca la voglia di risolvere e godervi la serenità dei vostri rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo è possibile trattare, cercare di risolvere con un’azienda o un gruppo di cui potreste far parte, non manca la voglia di farsi sentire! Chi lavora da solo dovrà pensare a nuove strategie! Cercate di essere un po’ più diplomatici e cogliere le sfumature di ogni situazione, cercate di avanzare le vostre richieste, questo è un buon momento per fare in modo che vengano prese in considerazione!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 febbraio: fortuna

È un periodo particolare, cari Capricorno, l’amore vi fa battere il cuore e vi regala momenti in cui migliorare il vostro rapporto, ma c’è comunque sempre qualcosa per cui combattere e delle cose che volete ottenere per chiudere un cerchio!

Il consiglio di Paolo Fox è di farlo entro un paio di mesi, sarà più facile comunicare ciò che desiderate.

