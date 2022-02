Oroscopo Paolo Fox Leone domani 11 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox dell’11 febbraio per i nati sotto il segno del Leone vi ricorda che non vi abbattete facilmente, gli ostacoli vi stimolano, ma Saturno opposto porta ancora un po’ di stanchezza! Non vi fermate mai, ma studiare le nuove mosse per espandere nuovi orizzonti può essere utile per raggiungere i vostri prossimi obiettivi.

Conferme in arrivo, se state aspettando, per arrivare primi non vi disturba muovervi un po’ di più e darvi da fare! Il vostro segno vi consente di essere sempre in prima linea, anche con qualche ostacolo di troppo. Ci vuole attenzione tra il 14 e il 15 del mese a causa di contrasti tra Mercurio e Luna!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 11 febbraio: amore

Se sentite di dover chiarire qualcosa, cari Leone, puntate a farlo verso la fine di questo mese di febbraio! Sono in arrivo momenti coinvolgenti, potreste aver voglia di divertivi un po’ e progettare qualcosa di piacevole in attesa delle prossime settimane. Chi è in procinto di allargare la famiglia può fare dei piani che potrebbero iniziare a fare passi in avanti durante la seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 11 febbraio: lavoro

Qualsiasi cosa in ambito lavorativo che nasca in questo periodo, cari Leone, sarà fortunata, tutti gli ostacoli che potete trovare sulla vostra strada vi stanno dando la carica, voi sì che sapete come prendere bene gli imprevisti!

Il consiglio di Paolo Fox è di provare a concentrarvi su ciò che state aspettando, potrebbe arrivare presto una promozione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 11 febbraio: fortuna

Da domani, cari Leone, continua ad esserci una buona energia per voi nati nel segno!

Dal 18 potrebbe arrivare ancora qualche momento agitato, le giornate verso la fine di febbraio saranno ancora oggetto di riflessione, ma voi continuate ad avere una forza senza precedenti e voler espandere ancora di più i vostri orizzonti!

