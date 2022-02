Delia Duran e Barù confermano il bacio al Grande Fratello Vip: “Mi ha ficcato la lingua in bocca”

Grande Fratello

Esplode nuovamente il gossip nella Casa del Grande Fratello Vip, con il bacio tra Delia Duran e Barù che molte indiscrezioni aveva sollevato. È ormai passata una settimana e i diretti interessati tornano a parlare di quel bacio confermando che c’è stato. Le ragioni che avrebbero spinto Delia Duran sarebbero però meno nobili dell’attrazione per Barù: sembra infatti che la modella l’abbia fatto per far infuriare Jessica, con cui il rapporto peggiora. La princess infatti sembra provare qualcosa per il nobile rampollo, ma questi non pare ricambiare troppo le sue attenzioni.

Barù racconta del bacio di Delia Duran: “Mi ha ficcato la lingua in bocca”

Barù si confida con il collega di Grande Fratello Vip Davide Silvestri, con il quale stava scherzando insieme a Soleil Sorge.

“Quella mi ha ficcato la lingua in bocca“, esclama Barù, mentre Davide commenta: “E la sostanza qual è? Che io sono sempre in mezzo, quella è in finale“. Per la modella venezuelana il bacio dato a Barù sembra essere stata una ripicca contro Jessica Selassiè, che sembra abbastanza presa dal nipote di Costantino della Gherardesca.

Barù parlando del bacio di Delia “Mi ha ficcato la lingua in bocca” Ah cari jeru, da quando avete iniziato a votare le persone contro Soleil non vi è andata molto bene. This is karma #gfvippic.twitter.com/FhjJVjdqOf — solesupporter (@solesupporter) February 11, 2022

Lo conferma la stessa Delia in una clip in cui confessa, confidandosi con una Vippona: “L’ho fatto così impara“.

Una frase che sembra rivolta proprio a Jessica, che secondo Delia Duran sparlerebbe un po’ troppo di lei. La modella ha inoltre espresso forti dubbi sul flirt tra la princess e Barù: “Se lei continua a fare questa roba, l’uomo se ne rende conto e scappa. Io l’ho detto a Jessica: ‘Stai attenta, ciccia’“. Delia racconta poi che Jessica le avrebbe detto di non ballare con Barù, ma secondo la modella “nessuno si può avvicinare, nessuno le può dire una cosa, una parola di troppo. Lei sta lì attaccata come una cozza“.

Delia contro Jessica, ma all’orizzonte c’è il ritorno di Alex Belli

Riguardo alle attenzioni che Delia darebbe a Barù, secondo la modella non ci sarebbe niente di male, perché non ci sarebbe un’interesse da parte sua, come raccontato da Manila Nazzaro in Confessionale.

La questione per Delia è che l’allontanamento del nobile Vippone da Jessica non dipenderebbe da lei, ma la situazione rischia di esploderle tra le mani.

Delia ha scambiato effusioni con diverse persone nella casa, in primis Antonio Medugno, con cui c’è stato un bacio appassionato. Proprio tra le braccia di Antonio sembra piombare di nuovo nella giornata di oggi, ma per la modella all’orizzonte c’è il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip, notizia che ha allarmato non poco i concorrenti.

Cosa accadrà nella Casa quando l’attore ci rimetterà piede possiamo soltanto immaginarlo.