Alice Sebastiani, la figlia di Amadeus era a Sanremo: la passione per la moda e il rapporto con Giovanna

Prima del matrimonio con Giovanna Civitillo, Amadeus è stato legato per anni alla nota conduttrice Marisa Di Martino e dal loro amore è nata, venticinque anni fa, la loro unica figlia Alice Sebastiani. La ragazza è molto legata alla propria famiglia e anche alla moglie del padre, che ha conosciuto quando aveva soli 5 anni, dal momento che la relazione tra il conduttore e la sua attuale moglie è iniziata venti anni fa (e sono poi convolati a nozze nel 2009). C’era anche lei tra il pubblico di Sanremo.

Chi è Alice Sebastiani: dalle sue passioni alla laurea in Fashion Business

Alice Sebastiani, classe 1997, è la primogenita di Amadeus, nata dall’amore tra il conduttore e l’ex moglie Marisa Di Martino.

La ragazza è molto riservata e non condivide molti dettagli della propria vita privata sui social (dove si possono trovare piuttosto generici selfie e scatti dei suoi viaggi all’estero). Tutto ciò che sappiamo di Alice è che si è laureata a pieni voti in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano.

La ragazza aveva condiviso anche una foto sui social durante i festeggiamenti del traguardo raggiunto (post che successivamente è stato rimosso): “L’importanza di seguire I propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia!

Non é scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! – aveva scritto la ragazza sul proprio profilo – Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene“.

Nello scatto la ragazza era in compagnia del padre Amadeus e di Giovanna Civitillo, lasciando intuire che i rapporti con la moglie del conduttori sarebbero più che ottimi, come affermato dalla stessa ex ballerina nel corso di precedenti interviste.

Giovanna Civitillo sul suo rapporto con Alice Sebastiani, la figlia di Amadeus

Come dichiarato da Giovanna Civitillo nel corso di un’intervista rilasciata a Confidenze, c’è un profondo legame con Alice, la figlia di Amadeus nata dalla precedente relazione con Marisa Di Martino: “Ci siamo amate subito, siamo una bella famiglia” ha raccontato la donna, rivelando anche come come sono andate le cose quando la piccola Alice, che allora aveva solo 5 anni, ha scoperto che il padre era fidanzato con Giovanna.

“Mi ha fatto scoprire il mio senso materno” ha dichiarato l’ex ballerina, lasciando intendere che fin da subito si è creato un solido legame tra le due. Oggi infatti sono una bellissima famiglia, allargata dall’arrivo di José Alberto – il figlio avuto proprio con Amadeus, oggi tredicenne e protagonista all’Ariston di un siparietto con Sabrina Ferilli.