Leonardo Pieraccioni esce allo scoperto con Teresa Magni: arrivano le prime foto insieme della coppia

Gossip

Non troppo tempo fa Leonardo Pieraccioni sembrava convinto nel dire che non credeva più nell’amore, ma sembra proprio che il destino avesse altri progetti per il comico. Da qualche tempo infatti ha una relazione con Teresa Magni, ma solo in queste ore la coppia è uscita allo scoperto con qualche scatto social che ha fatto impazzire i fan dell’attore toscano.

Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni condividono le prime foto come coppia

Quando Leonardo Pieraccioni spiegava, nel corso di alcune dichiarazioni riportate da Vanity Fair, che aveva chiuso con l’amore sembrava più che serio e consapevole di essere andato in “pensionamento sentimentale”.

Le cose però, come spesso accade nella vita, sono andate in modo del tutto imprevedibile e da qualche tempo l’uomo ha trovato una nuova compagna di vita.

Si tratta di Teresa Magni, con cui proprio di recente è uscito allo scoperto grazie al profilo Instagram di lei, che ha condiviso delle foto in compagnia dell’attore toscano. Sembra, dunque, che il destino abbia dei piani decisamente diversi per Pieraccioni e oggi può godere ancora delle gioie dell’amore al fianco della sua dolce metà.

Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Dopo la fine della relazione con Laura Torrisi, con la quale ha avuto la figlia Martina, Leonardo Pieraccioni si era scoraggiato e ha più volte affermato di non voler più cercare l’amore.

Come dovrebbe sapere lo stesso attore, però, la vita è fatta per smentire le nostre affermazioni e da diverso tempo ora frequenta Teresa Magni, donna che sembra essere fuori dal mondo dello spettacolo.

La loro relazione sembra essere iniziata più di tre anni fa e da allora le cose per i due procedono a gonfie vele.

In tutto questo tempo i fan hanno manifestato una certa curiosità per la donna di cui oggi Pieraccioni sembra innamorato, di cui però si sa davvero poco.

La donna sarebbe toscana come il fidanzato, fa l’hairstylist, la Magni ed è anche molto più giovane della sua dolce metà – 56 anni lui e 36 lei. Come si può vedere anche sul suo profilo social, Teresa è anche madre di una bambina di nome Anna (nata da una relazione precedente).