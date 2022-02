Le Iene: Belen Rodriguez e Teo Mammucari conducono la seconda puntata. Gli argomenti e gli ospiti

Programmi TV

La nuova stagione de Le Iene ritorna in televisione mercoledì 16 febbraio 2022 con il suo secondo appuntamento. A partire dalle ore 21:20 su Italia1 Belen Rodriguez e Teo Mammucari tornano alla conduzione accompagnati dalla gradita presenza comica di Max Angioni e dello stand up comidian Eleazaro Rossi. La seconda puntata porterà un carico di nuovi servizi irriverenti che spazieranno dai temi ecologisti all’attualità, fino ai divertenti siparietti con i due ospiti di puntata a tinte sanremesi: in studio arriveranno infatti Peppe Vessicchio e Rkomi. Scopri tutti gli argomenti ed i temi della nuova puntata de Le Iene.

Le Iene: la seconda puntata della nuova stagione e gli ospiti

Italia1 torna ad ospitare una nuova puntata de Le Iene nella prima serata di mercoledì 16 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. Il programma creato da Davide Parenti ripropone la strana coppia formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, che tanto bene ha figurato nel primo appuntamento di stagione per la gioia della stessa showgirl argentina che si è detta entusiasta della nuova avventura.

Al fianco dei conduttori ci saranno nuovamente i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi ai quali si aggiungono anche due ospiti di eccezione ed un nuovo scoppiettante inviato.

Si presteranno al volere delle iene due protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo come Rkomi e Peppe Vessicchio mentre farà il suo debutto come nuovo inviato Joe Bastianich.

Guarda il video:

Le Iene: gli argomenti della seconda puntata

Anche mercoledì 16 febbraio 2022 il pubblico del programma avrà la possibilità di vedere tanti servizi girati dagli inviati del programma. Filippo Roma ci parla del problema delle case abitate dai così detti fantasmi di Roma, ovvero quelle abitazioni che hanno come assegnatari persone decedute da anni.

L’altra iena storica Matteo Viviani tratta il tema dell’energia e del suo spreco.

L’apprezzata Nina Palmieri racconta la difficile storia delle baby gang di Ghedi, cittadina della provincia di Brescia dove scoppierebbero risse e violenze ad opera di gruppi di giovani ragazzi. Sebastian Gazzarrini con il maestro Peppe Vessicchio si occuperà dell’armonizzazione del vino sottoposto all’ascolto di musica, con lo storico conduttore d’orchestra che sostiene di come un vino esposto alla musica armonica possa cambiare sapore, odore e colore. Durante l’appuntamento ci sarà anche il tempo di ascoltare l’intervista a Sick Luke, giovane produttore musicale che si è ormai affermato con il suo ultimo album di collaborazioni.