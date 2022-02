La regina Elisabetta positiva al Covid-19 dopo Carlo e Camilla: preoccupazione per la salute della sovrana

Cronaca dal Mondo

La regina Elisabetta è risultata positiva al Covid-19 con sintomi lievi, come comunicato da Buckingham Palace. La sovrana del Regno Unito, 95 anni, segue la positività di Carlo e Camilla, che dalla settimana scorsa sono in isolamento per il Covid-19. Due giorni prima della scoperta di aver contratto il virus, il principe del Galles aveva incontrato la madre, ma non sembrava che la regina avesse nessun sintomo nei giorni seguenti. Elisabetta II sta festeggiando il Giubileo di Platino per i 70 anni del suo regno, che l’ha portata a un’impegnativa agenda di incontri pubblici.

Elisabetta II positiva al Covid-19

La regina aveva ammesso problemi di salute mercoledì scorso, durante un incontro al castello di Windsor con i segretari della Difesa, a cui aveva partecipato aiutata da un bastone.

“Non posso muovermi“, aveva dichiarato la sovrana quando le è stato chiesto come si sentiva.

Oggi è arrivata la notizia da Buckingham Palace sulla positività al Covid-19 della regina Elisabetta, che avrebbe comunque solo un lieve raffreddore che, secondo le fonti, non le impedirebbe di assolvere ai suoi doveri.

Le preoccupazioni per la salute della regina Elisabetta

All’incontro al castello di Windsor la sovrana si è presentata senza mascherina, come d’altronde consentito dalle misure in vigore in Gran Bretagna.

Elisabetta è stata attentamente monitorata nei giorni scorsi, dopo l’incontro con il principe Carlo 2 giorni prima che si scoprisse positivo al Covid-19.

Anche la duchessa di Cornovaglia, Camilla, è poi risultata positiva, la prima volta per lei, mentre è la seconda per il marito Carlo.

La regina è stata attentamente monitorata nei giorni scorsi, con la preoccupazione per il suo stato di salute che continua a crescere. Non solo gli impegni per il Giubileo di Platino, con le celebrazioni in corso, ma anche gli scossoni all’interno della Royal Family.

Lo scandalo che ha visto coinvolto il principe Andrea e la rottura tra la Corona e Harry avrebbero messo sotto pressione la sovrana, rimasta la sola a capo della famiglia dopo la morte del marito, il principe Filippo.