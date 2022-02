Made in Sud, chi condurrà al fianco di Stefano De Martino: le indiscrezioni sulla nuova conduttrice

Programmi TV

Made in Sud si avvicina al ritorno su Rai2 e crea la sua squadra di conduttori. Ecco chi potrebbe condurre il programma al fianco del confermatissimo Stefano De Martino.

La trasmissione comica di Rai2 sarebbe pronta a tornare in televisione nella prossima primavera e, stando alle indiscrezioni, starebbe mettendo a punto la squadra di conduttori per la prossima edizione. A condurre il condensato pieno di comicità, risate, musica e tanto divertimento dovrebbe esserci nuovamente l’astro nascente della televisione pubblica Stefano De Martino, ormai un vera e propria colonna portante della seconda rete dopo la conduzione di Bar Stella e Stasera tutto è possibile.

Made in Sud e Stefano De Martino pronti a tornare

I dubbi sulla conduzione riguardano, quindi, la figura femminile da affiancare al conduttore ex ballerino e due nomi sembrano essere in vantaggio su tutti gli altri ma che ancora non trovano conferma ufficiale.

Chi sarà la prossima conduttrice di Made in Sud al fianco di De Martino?

Rai2 sarebbe pronta a riaccogliere nel suo palinsesto il programma comico di Made in Sud, la trasmissione tutta da ridere arrivata alla sua 15esima edizione. Il ritorno del programma dovrebbe avvenire proprio durante la prossima primavera, come riportato da una esclusiva di TvBlog.it che fornisce anche alcune indiscrezioni sui volti dei prossimi conduttori.

I nomi delle possibili conduttrici

Stando a quanto riferisce il portale, parrebbe ormai certa la riconferma di Stefano De Martino.

Il conduttore campano prenderebbe così le redini del programma per la terza edizione consecutiva e dovrebbe solo attendere il nuovo debutto dopo la chiusura della nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

Ma chi ci dovrebbe essere al suo fianco? Da quello che risulta al sito che lancia l’esclusiva della notizia, sembra che i vertici della trasmissione si stiano concentrando su due profili molto papabili. Da una parte ci sarebbe infatti Lorella Boccia, recentemente vista a Venus Club su Italia1, e dall’altra invece resisterebbe Flora Canto, fino a settimana scorsa apparsa al fianco del compagno Enrico Brignano in Un’ora sola vi vorrei.

La battaglia sembra ardua ma solo una delle due la spunterà ed affiancherà De Martino alla conduzione di Made in Sud.