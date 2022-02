Massimo Ranieri cupido di Paola Perego e del marito: “Li ho fatti conoscere io”. Lo scoop a Citofonare Rai 2

Gossip

Massimo Ranieri è stato ospite a Citofonare Rai 2 in cui ha ripercorso l’edizione del Festival di Sanremo che si è appena conclusa e ha svelato un gossip su Paola Perego.

Recentemente Massimo Ranieri è stato ospite al programma Citofonare Rai 2 in cui ha ripercorso la sua avventura all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Lettera di là dal mare, non solo, si è anche raccontato molto, soprattutto ha svelato di essere stato un “cupido” per una nota coppia dello spettacolo.

Massimo Ranieri cupido di Paola Perego e Lucio Presta

Il celebre cantante è stato ospite a Citofonare Rai 2 e oltre a parlare di musica, del Festival e del suo passato ha svelato una vera e propria chicca: “Posso fare un gossip ? – ha chiesto Ranieri – Dovete sapere che questa signora (la conduttrice Paola Perego, ndr) e suo marito (Lucio Presta, ndr) li ho fatti conoscere io, grazie a me.

Lei presentava La festa della mamma all’Antoniano di Bologna. Lucio era il mio agente insieme a Vincenzo Ratti. Si sono conosciuti lì”

C’è stato, poi, uno scambio di battute tra la conduttrice e il cantante. La Perego ha quindi risposto dicendo: “A distanza di 25 anni ero un po’ titubante. Non sapevo bene verso chi ero più predisposta. Poi ho scelto mio marito”.

Frase a cui Ranieri controbatte con: “È lo stesso pensiero che feci io. L’ho molto odiato. Sei di una bellezza sconvolgente”.

“Grazie Massimo, poi detto da te ti emoziona”, con queste parole Paola ringrazia per il complimento ricevuto.

Massimo Ranieri: il suo Festival di Sanremo e i ricordi su Pino Daniele

Insieme ad Iva Zanicchi (anche lei ospite del programma e concorrente del Festival) Massimo Ranieri ha anche ripercorso la sua avventura all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Per il suo brano “Lettera al di là dal mare” il cantante ha vinto il Premio della Critica Mia Martini e durante la serata delle cover in coppia con Nek ha cantato Anna Verrà in omaggio a Pino Daniele.

Durante la trasmissione di cui è stato ospite Massimo Ranieri ha dedicato un pensiero e un ricordo proprio all’amico Pino Daniele e alla sua canzone che ha deciso di cantare sul palco dell’Ariston: “Pino è stato un mio amico fraterno” afferma Ranieri.

Poi parla del brano: “È una canzone che lui scrisse per il mio Fantastico 1989. Gli chiesi di scrivermi una canzone per la sigla finale del programma. Dopo un mese e mezzo andai a Formia, mi fece sentire questa meraviglia. E, a me, venne spontaneo chiedergli: ‘Pino, ma chi è quest’Anna?’. E lui mi rispose: ‘È Anna Magnani, tu hai fatto un film con lei. È stata la mia attrice preferita.

È una canzone dedicata a lei”.