Decreto Milleproroghe verso l’approvazione: le novità in arrivo per monopattini e sigarette elettroniche

Economia

Il Decreto Milleproroghe ha ottenuto la fiducia della Camera e ora sta per essere approvato dal Senato in via definitiva. Le tempistiche sono strette: c’è tempo fino al termine di questa settimana. Ecco quali sono le principali novità in arrivo con il Milleproroghe, tra monopattini, sigarette elettroniche e misure fiscali.

Decreto Milleproroghe, cosa cambia per i monopattini a partire da settembre

Sono numerosi gli emendamenti al Decreto Milleproroghe approvati negli scorsi giorni, che hanno visto come protagonisti numerosi temi tra cui il fisco e il bonus psicologo. Tra gli argomenti affrontati figurano anche i monopattini: per loro il Milleproroghe dispone il divieto di circolazione su carreggiata al di fuori dei centri urbani.

È anche stata disposta un proroga fino al 30 settembre per l’obbligo di installare freni su entrambe le ruote e gli indicatori luminosi di svolta. Tale obbligo dovrà essere osservato dai produttori di tutti i monopattini commercializzati in Italia. I mezzi già in circolazione avranno invece tempo fino al 1° gennaio 2024 per adeguarsi.

Il Milleproroghe interviene su sigarette elettroniche, nicotina e tavolini all’aperto

Con il Milleproroghe è anche stato bloccato l’aumento del 5% delle accise sulle sigarette elettroniche previsto per il 2022.

Si tratta di una misura da 7.200.000€. Per quanto riguarda le bustine (pouches) di nicotina, di cui si attende l’imminente arrivo sul mercato, è stata stabilita un’imposta di consumo del valore di 22€/kg.

Cambiando tema, è stata approvata la proroga al 30 giugno 2022 la possibilità di presentare in via semplificata, telematicamente e senza imposta di bollo, le domande di concessioni di occupazione di suolo pubblico a favore delle imprese di ristorazione. Tali domande continueranno a escludere l’autorizzazione per la posa negli spazi aperti delle strutture amovibili (come i dehor o i tavolini).

Quali sono le altre novità in arrivo con il Decreto Milleproroghe, tra bonus psicologo e contanti

All’interno del Decreto Milleproroghe è stato anche confermato il ritorno del bonus psicologo, dopo una prima esclusione in Legge di Bilancio. È già stato reso noto che sarà rivolto alle persone con Isee inferiore a 50.000€ e che il valore massimo sarà pari a 600€. Il Milleproroghe ha anche innalzato la soglia massima per i contanti a 2.000€ per tutto il 2022, e ha disposto una nuova proroga per richiedere la rateizzazione delle cartelle, anche nei casi in cui il diritto alla rateizzazione sia decaduto.

Prorogata anche la sperimentazione sugli animali fino al 2025.