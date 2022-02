Elisabetta Franchi elimina la parte dedicata a Michelle Hunziker nelle sue sfilate. Il possibile motivo

Gossip

Michelle Hunziker avrebbe dovuto prendere parte alla settimana della moda milanese nelle sfilate di Elisabetta Franchi. Dopo gli ultimi risvolti del suo matrimonio con Trussardi, però, lo spazio dedicato alla showgirl svizzera sarebbe stato eliminato. Tutto ciò in segno dell’amicizia profonda che lega proprio Tomaso Trussardi ed Elisabetta Franchi.

Elisabetta Franchi e Michelle Hunziker: lo spazio eliminato nelle sfilate

La città di Milano è tutta agghindata per la settimana della moda ed è pronta ad ospitare numerose sfilate. In quelle di Elisabetta Franchi avrebbe dovuto trovare posto anche Michelle Hunziker per pubblicizzare le sue creme Goovi, marchio di cosmetici di cui è testimonial.

Dopo la fine del matrimonio tra la showgirl svizzera e Tomaso Trussardi, Elisabetta Franchi grande amica di quest’ultimo avrebbe, però, eliminato dalla scaletta lo spazio dedicato alla Hunziker. A rivelarlo è il magazine Chi che infatti riporta:

“Durante la sfilata di Elisabetta Franchi nella prossima Fashion Week, Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista per pubblicizzare le proprie creme. Pare che alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato eliminato”.

I diretti interessati non hanno ancora ufficializzato la notizia, per ora si tratta solo di un’ipotesi. È certo però che tra la Franchi e Trussardi ci sia un rapporto di grande amicizia e che tra quest’ultimo e la Hunziker le cose non siano finite per niente bene.

Tomaso Trussardi e il suo rapporto con il gossip

Dopo che il matrimonio con Michelle Hunziker è andato in frantumi, il nome di Tomaso Trussardi è apparso ovunque nelle notizie di gossip. L’imprenditore bergamasco, però, sembra proprio volersi allontanare del tutto dal gossip. Non ha rilasciato alcun commento sul nuovo show Michelle Impossible della sua ormai ex moglie in cui è avvenuta la reunion tra lei e il cantante Eros Ramazzotti che si sono scambiati persino un bacio a stampo.

L’unica reazione al programma è stata la foto pubblicata sul suo profilo Instagram che lo ritrae di spalle con le figlie e il loro levriero.