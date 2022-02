Gerry Scotti nonno a tempo pieno: la foto della prima passeggiata con la nipotina Virginia fa impazzire i fan

TV e Spettacolo

La vita di Gerry Scotti è senz’altro cambiata da quando è arrivata la piccola Virginia, figlia di Edoardo e della moglie Ginevra. Oggi infatti il celebre e amatissimo conduttore Mediaset approfitta di ogni momento libero per fare il nonno, come dimostrato dalla foto appena condivisa sul suo profilo social. Si tratta del primo scatto a spasso con la bambina, dal momento che Scotti, nonostante si lasci andare molto spesso interviste anche a cuore aperto, pubblica molto spesso questo tipo di contenuti.

Gerry Scotti e la sua nuova vita da nonno: il conduttore è pazzo della sua Virginia

Da quando è diventato nonno, Gerry Scotti è ancora più sorridente del solito e lo dimostrano le diverse interviste che ha rilasciato negli ultimo anno – da quando cioè è nata la piccola Virginia.

Quando infatti la bambina è arrivata in famiglia, il conduttore si è concesso un’intervista per Sorrisi e Canzoni Tv, momento in cui ha espresso tutta la sua gioia nell’essere diventato nonno di una bambina che porta il suo stesso nome (il suo vero nome è infatti Virginio): “Loro sapevano che ci tenevo ma non volevo obbligare né mio figlio né tantomeno sua moglie a esaudire un mio desiderio. Già avere una nipotina era un regalo bellissimo!

– racconta l’uomo – Sono molto contento perché è un modo di far rivivere il nome che con me non ha “vissuto”, visto che dai 13 anni io sono per tutti Gerry!“.

Successivamente è anche tornato a Verissimo e, nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato la sua esperienza dopo un anno di “gavetta” come nonno, raccontando anche un divertente aneddoto sulla bambina: “Mi rendo conto che dal primo giorno della sua vita, verso l’ora di cena, sente la mia voce e vede la mia faccia in televisione – spiega alla collega – Quindi quando io entro in casa, guarda un po’ verso dove sono io, poi si gira verso la televisione.

Ci mette quell’attimo a capire che quello lì è il nonno quello vero, in carne ed ossa”.

Racconti che hanno senz’altro scaldato il cuore del pubblico, curioso più che mai di vedere come sia il nonno insieme alla bambina. Se si esclude infatti la primissima foto pubblicata su Instagram, in cui tuttavia la bimba era nel passeggino, il conduttore ad oggi non ha condiviso scatti in compagnia della sua Virginia. In queste ore però si è preso un attimo per accontentare i fan più curiosi.

Gerry Scotti a spasso con la piccola Virginia, la foto social che ha fatto impazzire gli utenti

C’è insomma grande curiosità sulla piccola Virginia, che ad oggi è stata tenuta lontana dai social (com’è giusto che sia). In queste ore, pur tutelando al massimo la bambina, Gerry Scotti ha concesso ai fan uno scatto da nonno mentre porta a spasso la nipotina – a cui ha allegato la didascalia: “I primi passi di Virginia! Queste sono le vere gioie nella vita“.

Come si può immaginare, la foto è diventata subito “virale” e gli utenti si sono precipitati su Instagram per commentare lo scatto condiviso. A rispondere anche i colleghi di Scotti, soprattutto Rudy Zerbi (che con il conduttore ha un ottimo rapporto): “Bravo nonno Virgi!

” scrive infatti il critico musicale, sulla scia di altre reazioni come quella di Teo Mammucari, che ha proposto una valanga di cuori rossi in risposta al contenuto.