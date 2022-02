Ha fascino da vendere: a questo segno zodiacale nessuno può resistere

Oroscopo

Ultimo di tutto lo Zodiaco, è un segno governato dall’acqua. Ed è proprio questo elemento che conferisce al segno la caratteristica di essere estremamente mutevole. Si pensa infatti che rappresenti proprio lo scorrere di un fiume, che a momenti può risultare oscuro e torbido, ma anche limpido e senza filtri. In effetti è esattamente così, un po’ irrazionale, con la testa per aria, che vive immerso in una moltitudine di idee tutte sue. La sua personalità lo rende il più geniale tra tutti i segni.

Si tratta dei Pesci, influenzati dal pianeta Nettuno, che governa la loro predisposizione fisica ma anche la loro creatività.

Questo fa sì che i nati sotto questo segno siano molto perspicaci, e dotati di una vena artistica fuori dal comune. Scopriamone le caratteristiche secondo gli astrologi.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Personalità del segno Pesci: i pregi

Il Pesci è uno dei segni più affascinanti di tutto lo zodiaco. Dotato di grandi qualità, estremamente emotivo ma anche molto perspicace, questo segno si caratterizza per la sua personalità intuitiva. Ciò spesso lo aiuta a creare dei legami forti e a capire a pieno coloro che lo circondano.

Solitamente tende ad apprezzare e accettare tutti i lati delle persone, anche quelli meno buoni: infatti, il Pesci non giudica, non critica, ma anzi tende sempre ad aiutare chi ne ha bisogno e a dare consigli utili per migliorarsi. Stanne certo, un nato sotto il segno Pesci sarà sempre un porto sicuro, pronto a dare una mano a chi si trova in difficoltà in qualsiasi momento.

I Pesci sono anche molto idealisti. Spesso infatti, aiutato anche dalla sua spiccata creatività, riesce a rendere reali tutte quelle fantasie che vengono fatte su una realtà ideale. In poche parole, sogna un mondo migliore, quasi perfetto, e a volte riesce addirittura ad ottenerlo.

Un’altra qualità che vanta è sicuramente la sua sensibilità. Il Pesci infatti risulta essere sempre molto sincero e per nulla disonesto, senza mai nascondere ciò che prova davvero. Inoltre tende ad essere molto affettuoso, specialmente con la sua famiglia. Allo stesso tempo, quest’ultimo aspetto a volte lo ostacola e agli occhi degli altri segni può sembrare quasi ingenuo. In realtà non è affatto così: i Pesci hanno infatti un’intelligenza formidabile e un intuito infallibile. Spesso riesce a capire come andranno le cose ancor prima di aver visto i fatti, e sarebbe in grado di riconoscere una persona falsa già a prima vista.

Caratteristiche del segno Pesci: i difetti

Nonostante tutte le magnifiche qualità che abbiamo appena visto, purtroppo anche il segno zodiacale dei Pesci ha dei lati negativi. Il suo peggior difetto è quello di essere molto negativo: si scoraggia facilmente e quando si trova in difficoltà, tende a concentrarsi solo sui lati negativi. In questi casi infatti, essendo inoltre anche molto timoroso, il Pesci tende il più delle volte a scappare dal problema senza mai affrontarlo. E forse è anche per questo che a volte questo segno tende a vivere in un sogno: pur di non affrontare la verità, si rifugia in un mondo tutto suo, fatto di tanta immaginazione e tranquillità.

Purtroppo tutto ciò a volte lo porta ad essere bugiardo, in primis con sé stesso ma anche con le persone con cui trascorre la sua quotidianità.

Inoltre i Pesci sono anche molto pigri: se ti capita di non trovare un tuo amico nato sotto questo segno, stai sereno, sarà sicuramente chiuso in casa sotto le coperte a ripensare a tutti i suoi problemi, senza fare un bel niente per risolverli. Ma come per chiunque, lavorandoci un po’, anche il segno Pesci può trovare il giusto equilibrio e migliorare questi suoi lati negativi.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le affinità dei Pesci con gli altri segni dello Zodiaco

Ci sono alcuni segni con cui il Pesci si trova in perfetta sintonia, e altri con i quali non riuscirebbe mai ad avere una relazione. Essendo sensibili e romantici, hanno molte cose in comune con il Cancro e il Leone, ma sicuramente l’amante perfetto per un Pesci è lo Scorpione. Sono entrambi molto affettuosi ed emotivi, a volte anche un po’ invadenti, ma all’interno di una relazione andranno sicuramente d’accordo, anche grazie alla personalità eccentrica dello Scorpione, in grado di portare un po’ di brio nella vita di un Pesci.