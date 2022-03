Oroscopo Leone domani 2 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 2 marzo 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, alle porte di questa giornata di mercoledì sembra attendervi una Luna, unita a Mercurio, in posizione piuttosto fastidiosa. Sembrate essere leggermente scontrosi, a tratti anche antipatici, sicuramente agli occhi di colleghi e superiori. In amore, invece, le cose potrebbero andare in modo piuttosto buono, ma occhio al consiglio di Venere di prestare attenzione alle piccole cose.

Oroscopo Leone, 2 marzo: amore

La posizione di Venere sembra essere, insomma, piuttosto buona per la vostra vita amorosa, ma dovreste decisamente cercare di darle retta, carissimi Leone impegnati. Il suo consiglio è quello di prestare attenzione anche alle cose più piccole all’interno del rapporto, che siano positive o negative, cercando di fare capire al partner quanto veramente ci teniate alla relazione.

Oroscopo Leone, 2 marzo: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, quello che dovrebbe attendervi alle porte di questo mercoledì, cari Leone, non sembra procedere esattamente per il meglio.

Occhio soprattutto ai rapporti con colleghi e superiori, siete scontrosi e antipatici, e magari volete far ricadere una vostra colpa su qualcun altro. Inutile dirvi di evitarlo, come dovreste evitare anche di litigare inutilmente.

Oroscopo Leone, 2 marzo: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere così tanto presente o attiva in questa vostra altalenante giornata, cari nati sotto il segno del Leone.

Non è il caso che ci pensiate tanto su, o che ne facciate un problema a qualcuno, andate avanti come sempre.

