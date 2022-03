Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 2 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 2 marzo per il segno del Capricorno come sempre dimostra la vostra forza, anche se verso la fine della settimana la Luna vi porterà a riflettere più del solito. La vostra caratteristica più spiccata è quella di riuscire molto bene a stare da soli, ma per superare delle tensioni o dei momenti difficili avete bisogno di ritrovare chi vi sta accanto o avvicinarvi a chi può ascoltarvi.

Sul lavoro avete la possibilità di tagliare con il passato, sfruttare le buone occasioni subito vi consentirà di evitare dei pensieri dopo, continuate a seguire i vostri progetti che sono ripartiti con energia e che adesso possono portarvi lontano.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 2 marzo: amore

Sul piano sentimentale avrete meno vitalità rispetto alla sfera lavorativa, ma rimane la necessità di poter avere qualcuno al vostro fianco su cui contare, a cui confidare i dubbi e che possa aiutarvi a dimenticare le tensioni! Non lasciate che l’inquietudine si impadronisca dei vostri rapporti, ricordate che tra poco Venere arriverà in vostro aiuto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 2 marzo: lavoro

La vostra determinazione potrebbe aiutare a superare anche questi giorni intensi sul lavoro, cari Capricorno, siete determinati a riuscire ad ottenere ciò che volete, ma più avanti sarà più complicato, meglio agire da subito!

Le stelle aiutano ad abbandonare un passato che non serve più, bisogna esercitare un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 2 marzo: fortuna

Questo mese di marzo vi serve anche per mettere in chiaro le ultime cose, cari Capricorno, ne avete sicuramente bisogno perché se non siete sereni in un campo difficilmente vi sentite liberi di esserlo negli altri!

I movimenti del pianeta Venere vi porteranno anche del fascino in più, cosa che non guasta nell’ottica di curarvi di più dei sentimenti.

