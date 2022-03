Oroscopo Paolo Fox Leone domani 2 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 marzo per i nati sotto il segno del Leone potrebbe comportare dell’impegno in più, forse c’è qualcosa che non va e dovete cambiare ritmo! Grazie alla protezione dei pianeti che ancora sono attivi nel vostro segno non sarà difficile superare qualche ostacolo, inoltre è necessario continuare a pensare all’amore, anche se vi sembra di non avere tempo.

I week end rimangono sempre un po’ tesi, se siete stanchi cercate di recuperare l’energia che avete perso in settimana. Il consiglio di Paolo Fox è di non cedere nel diventare troppo impulsivi, anche se è un buon periodo per farvi valere, cercate di comunicare al meglio ciò che volete.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 2 marzo: amore

Nei sentimenti, cari Leone, rimane la necessità per voi di avere qualcuno al vostro fianco, anche se in questo momento avete molto a cui pensare! Potreste decidere di non affrontare qualche problema e chiudere dei rapporti oppure di dedicarvi a relazioni che vi regalano forti emozioni senza chiedervi troppo come andrà. Questi giorni rimangono buoni per scegliere la prudenza e non lasciarsi trascinare dalle polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 2 marzo: lavoro

Sul lavoro potreste incontrare degli ostacoli, ma avete nuovi ritmi con cui risolvere le cose ed è possibile raggiungere ciò che cercate se deciderete di agire con prudenza!

Se avete ricevuto un incarico da poco forse siete agitati, le responsabilità sono diverse e avete bisogno di abituarvi. Aspettate la fine del mese per cercare di dimostrare il vostro valore.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 2 marzo: fortuna

Se tutto vi sembra più complesso da gestire è perché avete ancora dei pianeti opposti, come al solito dovete trovare la forza per lottare e raggiungere i vostri obiettivi nella vostra capacità di sviluppare la pazienza, anche se spesso non vi piace aspettare!

Ricordatevi che vi trovate in un periodo di transizione, che migliorerà verso la fine del mese.

