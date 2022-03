Oroscopo Scorpione domani 2 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

La Luna, Mercurio e Saturno in questa giornata di mercoledì sembrano volervi far incappare in alcuni imprevisti e contrattempi parecchio marcati, state attenti soprattutto alla famiglia. Sembrate essere particolarmente burberi e scontrosi in questa giornata, con il concreto rischio di litigare con chiunque.

Forse, però, potrebbe attendervi una bella sorpresa amorosa, amici single del segno!

Oroscopo Scorpione, 2 marzo: amore

Questa giornata amorosa, insomma, sembra dipendere molto dalla vostra situazione sentimentale e da come decidete di comportarvi. Se foste impegnati, cercate di non far scoppiare inutili litigi con il partner, ma tenetevi duro che la giornata non vi riserva grosse novità. Mentre, voi single dello Scorpione, al contrario, potreste decisamente incappare in qualcosa di piuttosto bello ed emozionante!

Oroscopo Scorpione, 2 marzo: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che vi attende mercoledì, carissimi Scorpione, sembra necessario che facciate il possibile per evitare di incappare in litigi o questioni con colleghi e superiori.

In generale, non sembrate essere esattamente collaborativi, poco invogliati ad impegnarvi anche solo il minimo indispensabile. Non potete evitarlo, cercate di fare almeno quello che dovreste.

Oroscopo Scorpione, 2 marzo: fortuna

Infine, da parte della fortuna sembra che non possiate aspettarvi nulla di particolarmente grosso in questa giornata di mercoledì, cari amici dello Scorpione. Non penateci troppo, avete molte altre cose dietro a cui prestare attenzione in questa giornata.

