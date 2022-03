Oroscopo Bilancia domani 3 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Carissimi Bilancia, alle porte di questa giornata di giovedì sembra attendervi una Luna che vi spingerà ad indagare le ragioni di un vostro malessere, portandovi a risolverlo! Marte non è ottimo e rendere i vostri rapporti un pochino travagliati, cercate di isolarvi o almeno di non frequentare quelle persone che vi causano negatività.

In amore forse è ora di voltare pagina, ma non siate frettolosi.

Oroscopo Bilancia, 3 marzo: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere delle migliori, indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale. In generale, avvertite un generico malumore dai vostri approcci con gli altri e voi amici della Bilancia impegnati potreste essere portati a pensare di dover voltare pagina. Siate cauti e riflettete con cura, magari esponendo al partner le vostre preoccupazioni, parlatene.

Oroscopo Bilancia, 3 marzo: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, il giovedì che vi attende sembra essere piuttosto bello e produttivo, anche se forse occorrerà che vi guardiate bene dai contatti con i colleghi.

Non riuscite ad esprimervi come vorreste, non è certo un buon momento per affrontare una questione delicata. Ma avete anche parecchie ottime idee, sfruttatele perché potrebbero stimolarvi a dare il massimo!

Oroscopo Bilancia, 3 marzo: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere presente al vostro fianco nel corso di questo giovedì, carissimi nati sotto la Bilancia!

Non è chiaro cosa possa donarvi, nel caso in cui lo faccia, ma forse vi aiuterà ad evitare di litigare in una situazione sconveniente!

