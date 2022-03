Oroscopo Leone domani 3 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, questa giornata di giovedì sembra volervi donare una buona Luna che vi esorta a non trascurare alcuni particolari decisamente importanti della vostra carriera lavorativa. Infatti, nel frattempo, Mercurio sembra voler accentuare la possibilità che vi distraiate, perdendo il punto di quello che state facendo.

L’amore forse si fa un pochino monotono, ma ne uscirete!

Leggi l’oroscopo del 3 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Leone, 3 marzo: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere esattamente delle migliori per voi, ma in generale non sembrano attendervi neppure problemi concreti e tangibili. Forse tra voi e il partner, cari Leone impegnati, avvertite una leggera monotonia, ma ricordate che potete essere voi a rinnovare un pochino le cose! Non prendete decisioni affrettate, non ne vale la pena!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Leone, 3 marzo: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, questa giornata di giovedì sembra essere illuminata da una buona Luna, ma colpita da un pessimo Mercurio.

In generale, cari Leone, il secondo tenderà a rendervi piuttosto distratti in alcune situazioni, finendo magari per perdere il punto di qualcosa. Mentre il luminare notturno vi invita ed esorta a non trascurare nessun dettaglio importante.

Oroscopo Leone, 3 marzo: fortuna

La fortuna, infine, in una giornata non esattamente al top della forma come questo giovedì, cari amici nati sotto il Leone, non sembra avere nulla in serbo per voi.

Non pensateci, andate avanti come sempre e non ci farete neppure caso!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!