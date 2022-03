Oroscopo Sagittario domani 3 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 3 marzo 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, alle porte di questo giovedì vi attende una Luna piuttosto fastidiosa che vi causa una brutta serie di malumori e malcontenti nella vita privata. L’amore sembra colpito, in particolare, da una generica gelosia, forse immotivata e che se non affrontata con calma, causerà certamente un brutto litigio.

Sul lavoro tutto procede serenamente e Mercurio vi spinge vicinissimi ad una novità!

Oroscopo Sagittario, 3 marzo: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere eccelsa, ma se affrontata con la giusta attenzione e determinazione, dovrebbe procedere senza grossi problemi! Sembrate essere leggermente gelosi nei confronti del partner, ma senza una ragione apparente. Se lo riteneste necessario, parlatene, carissimi Sagittario, ma sempre perseguendo un dialogo tranquillo e calmo, senza rabbia.

Oroscopo Sagittario, 3 marzo: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, potrete contare sul supporto di un Mercurio veramente ottimo e solare, che sembra volervi dare una grande mano ad impegnarvi!

Siete attivi e volenterosi di dare il massimo e grazie al suo aiuto sembrate arrivare vicinissimi ad un qualche successo. Occhio, però, forse lo raggiungerete tra un paio di giorni, non sforzatevi troppo che finirete per stancarvi.

Oroscopo Sagittario, 3 marzo: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di giovedì non sembra essere esattamente attivissima al vostro fianco, cari amici nati sotto il Sagittario.

Non occorre che vi preoccupiate, o che ci pensiate troppo su, andate avanti ed ignoratela semplicemente!

