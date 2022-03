Koala a rischio estinzione in Australia: scatta l’allarme nel paese dopo gli ultimi report condivisi

Animali a chi?

L'Australia ha lanciato un nuovo allarme per gli animali del proprio paese. In questi giorni infatti è stato reso ufficiale che i koala sono una specie a rischio.

Arrivano in queste ore pessime notizie dall’Australia, che ha lanciato un allarme che riguarda il suo animale simbolo, i koala. La ministra per l’Ambiente ha infatti reso noto che l’animale è ufficialmente a rischio a causa dei precedenti avvenimenti che hanno sconvolto il paese e, ancora prima, a causa del cambiamento climatico che ha colpito anche il continente.

Il koala è ufficialmente animale a rischio: in tre zone australiane la situazione è critica

Da diverso tempo c’è grande preoccupazione per la flora e la fauna australiani, soprattutto dopo l’incendio che ha sconvolto il paese nel 2019 – come spiegato dal funzionario internazionale per il benessere degli animali Josey Sharrad – e che ancora oggi comporta gravi conseguenze per l’ecosistema.

Il problema però ovviamente non risiede soltanto nella terribile catastrofe che ha colpito lo stato, ma anche nelle conseguenze provocate dal cambiamento climatico, su cui di recente si è maggiormente concentrata anche l’attenzione pubblica e degli altri stati.

A riportare la notizia è stata, come anticipato, la ministra australiana per l’Ambiente, Sussan Ley, che ha diffuso anche tutti i dati a supporto dell’allarme lanciato E riportati dal sito npr.org).

Stando a quanto riportato in queste ore da diversi giornali italiani, sono tre le zone in questo momento oggetto di particolare attenzione – New South Wales, Australian Capital Territory e Queensland – dove la situazione sarebbe più critica.

Koala animale a rischio: la ricerca condotta in Australia è allarmante

In questi giorni è scattato dunque l’allarme per l’animale simbolo dell’Australia, il koala, che ad oggi è stato definito ufficialmente a rischio – con particolare attenzione ai territori su menzionati, dove la situazione è particolarmente grave.

L’animale era già stato dichiarato vulnerabile – come riportato da npr.org – diversi anni fa ma oggi i dati sono ancora più preoccupanti.

Stando al reportage collegato ad una ricerca condotta nel 2020, i koala potrebbero essere ufficialmente estinti entro il 2050. La stessa commissione scientifica ha anche spiegato che nel giro di vent’anni, in Australia la popolazione del piccolo animale si sarebbe ridotta del 30% circa negli ultimi dieci anni.