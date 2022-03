Masterchef Italia, vince Tracy Eboigbodin: tutto sulla nuova vincitrice del celebre talent di cucina

Programmi TV

Masterchef Italia 11 si è concluso in grande stile premiando la 28enne Tracy. Tutto sulla nuova vincitrice, che con il suo menù ha unito due Paesi per lei importanti.

Per gli amanti di cucina il talent Masterchef è un’istituzione. La stagione numero 11 di Masterchef Italia si è appena conclusa. A trionfare tra tutti gli aspiranti chef, dopo tantissime prove e altrettante puntate è stata Tracy Eboigbodin, la prima vincitrice donna dopo vari anni. Conosciamola meglio.

Tracy è la vincitrice di Masterchef Italia 11

Ha sbaragliato la concorrenza convincendo sempre di più i severi giudici di Masterchef: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Prima Tracy è riuscita a guadagnarsi il grembiule personalizzato, poi, dopo tante fatiche, è salita sul gradino più alto del podio vincendo l’intera edizione.

Tracy e “L’abbraccio” che l’ha portata sul podio

L’ultima sfida di Masterchef, quella decisiva per decretare il vincitore, è durata due ore e mezza e ha visto scontrarsi i finalisti Carmine, Christian e Tracy. Quest’ultima presentando il suo menù degustazione intitolato “L’abbraccio” ha voluto omaggiare la sua terra natale, la Nigeria, e la terra che l’ha accolta e adottata, l’Italia. Ha quindi unito in un abbraccio simbolico i sapori della nostra cucina, insieme a quelli africani molto speziati e forti.

Quella che poi si è rivelata essere la nuova vincitrice di Masterchef ha spiegato che: “L’abbraccio è il simbolo fondamentale dell’unione di due elementi diversi, distanti, a volte remoti.

Abbracciare qualcuno vuol dire dargli una parte di sé, ma allo stesso tempo essere capaci di ricevere lo stesso dall’altro”. Un menù ispirato alle sue due anime, una nigeriana e una italiana e che l’ha portata dritta verso la vittoria.

Una vittoria, la sua, che è stata molto commentata anche da ex partecipanti al talent di cucina e da vecchi vincitori sulle pagine social ufficiali di Masterchef Italia. Francesco Aquila, vincitore della scorsa edizione che come ha sottolineato Bruno Barbieri “ha cucinato per Armani e altri personaggi celebri.

Segno che chi esce di qui gode di considerazione e prestigio”, ha voluto dedicare qualche parola a Tracy scrivendo: “Complimenti ti passo lo scettro”, ma sotto al post Instagram che annuncia Tracy come vincitrice vi sono tantissimi altri commenti di affetto e congratulazioni.

Tracy è la vincitrice di Masterchef Italia: che cosa ha vinto

È stata Tracy a trionfare in questa edizione, ma esattamente quali premi ha vinto? I premi per quest’anno sono leggermente diversi. Come per le altre stagioni del programma il vincitore (in questo caso Tracy) ha diritto a 100 mila € in gettoni d’oro e alla pubblicazione di un suo libro di ricette.

Nella stagione 2021/2022 però a Tracy spetta anche un altro importante premio, ovvero l’iscrizione al corso di alta formazione Alma, la scuola internazionale di cucina italiana.

Chi è Tracy, nuova vincitrice di Masterchef Italia

Tracy Eboigbodin, 28 anni, nasce in Nigeria, ma è italiana e veneta di adozione. Riuscita a sfuggire ad un passato difficile, è arrivata in Italia trovando qui una nuova patria che ha omaggiato, insieme alla sua terra natale, nel menù che l’ha portata alla vittoria di Masterchef.

È stata la sua amica Letizia ad iscriverla al talent di cucina.