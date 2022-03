The transporter legacy: la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Italia1

TV e Spettacolo

The transporter legacy va in onda su Italia1 venerdì 4 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film in onda a partire dalle ore 21:20.

La proposta di Italia1 per la prima serata di venerdì 4 marzo 2022 è il quarto film della saga che ha visto protagonista Jason Statham. Nell’ultimo capitolo della serie però l’attore ed artista marziale non compare nel cast, con il posto del famoso protagonista che di fatto viene preso dal figlio Frank Martin Jr. Questa volta il protagonista lavorerà come autista per un’associazione mafiosa, consegnando pacchi dei quali non conosce il contenuto e la provenienza ma che deve proteggere al costo della vita. In The transporter legacy il protagonista si imbatterà in Anna, una donna che è stata costretta per più di quindici anni a prostituirsi e che gli farà provare dei nuovi sentimenti ed altre priorità.

The transporter legacy: le curiostià ed il cast della pellicola

The Transporter Legacy (in lingua originale dal titolo di The Transporter Refueled) è un film del 2015 diretto da Camille Delamarre e basato sulla sceneggiatura scritta da Luc Besson, celebre regista di film come Lucy, Colombiana e della celebre saga di Io vi troverò che ha collaborato anche nei primi tre capitoli della saga.

Gli spettatori di Italia1 si troveranno di fronte al quarto film della saga ideata dallo stesso Besson e da Robert Mark Kamen, che di fatto è da considerarsi un reboot della saga. Ad interpretare il protagonista infatti non troviamo più Jason Statham ma bensì Ed Skrein che interpreta il figlio, con gli altri personaggi interpretati da Loan Chabanol, Lenn Kudrjawizki, Tatiana Pajkovic, Radivoje Bukvic, Ray Stevenson, Anatole Taubman.

The transporter legacy: la trama del film

Frank Martin Jr. ricalca le orme del padre, energico e spericolato proprio come lui. Lavora come autista che trasporta qualsiasi cosa, a costa di mettere in pericolo la sua vita e questo aspetto gli manderà all’aria la carriera quando incontrerà Anna.

La donna, una prostituta al servizio di una organizzazione mafioso, vuole ribellarsi e coinvolge Frank in una pericolosa fuga dopo una rapina.

L’intento dela donna però non è quello di rubare il denaro ma di eliminare Arkady Karasov, boss della mafia russa e trafficante di esseri umani che la sfrutta dalla tenera età.