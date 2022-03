Sfortuna cosmica: fine settimana da cancellare per un segno zodiacale. Le previsioni e i consigli

Oroscopo

Previsioni per il segno più sfortunato del fine settimana. Come procederanno le giornate di sabato 5 e domenica 6 marzo 2022, per il segno zodiacale meno favorito dalle stelle

I segni zodiacali, le stelle e i pianeti sono i principali fautori delle nostre giornate, che influenzano fortemente e con precisione. Molti sono gli studiosi e gli astrologi che hanno approfondito questa tematica così misteriosa e affascinante allo stesso tempo, descrivendo con sempre più precisione, i tratti principali e distintivi di ognuno dei 12 abitanti dello Zodiaco. Per questo fine settimana, ecco le previsioni per il segno più sfortunato dell’intero fine settimana: quale è il segno meno favorito per le giornate di sabato 5 e domenica 6 marzo 2022.

Il segno più sfortunato del weekend: Capricorno

Questo fine settimana segnerà un periodo di grande confusione per il penultimo segno dello Zodiaco, che non riuscirà a pensare ad altro se non al lavoro e ad alcuni intoppi che si sono verificati nelle ultime settimane. Di base siete impareggiabili stakanovisti, dediti anima e corpo al ruolo che occupate professionalmente, a discapito della parte emotiva e dei sentimenti, troppo spesso nascosti nelle profondità della vostra anima. Per questo motivo vi trovate, attualmente, ad occupare l’ultimo posto della classifica per questo weekend.

Siete così affamati di potere e successo lavorativo, che state gradualmente allontanando da voi ogni tipo di possibilità di incontro e scoperta di sentimenti e romanticismo, che cercate in tutti i modi di evitare. Siate più accoglienti con l’emotività del prossimo e anche con la vostra, senza giudicarle e condannarle come debolezze da gettare nel dimenticatoio. Evitate di essere troppo precipitosi e godete, giorno per giorno, delle bellezze che la vita vi offre, senza pretendere per forza qualcosa in cambio.

Cosa prevedono le stelle per la prossima settimana per il segno del Capricorno

Un netto miglioramento potrebbe risvegliare i nati sotto il segno del Capricorno, a partire dalla prossima settimana, che si rivelerà essere alquanto positiva per quanto riguarda opportunità e nuovi cambiamenti. Dovrete prendervi, però, del tempo per riflettere e analizzare scrupolosamente l’andamento delle scorse settimane, scovando i pro e i contro di questi passati momenti caotici, ma che vi hanno insegnato a non abbattervi mai. Il vostro cuore necessita ascolto e non riesce più a passare inosservato: potreste, per questo, provare sensazioni ed emozioni di grande impatto, che vi desteranno dal sonno perenne nel quale vi trovate, perlomeno sentimentalmente parlando.