Draghi fa il punto sul ruolo dell’Italia nel supporto all’Ucraina e annuncia nuove misure contro Mosca

L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina per risolvere la guerra avviata dalla Russia. Lo ribadisce il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa a Bruxelles insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Annunciate nuove sanzioni contro Mosca.

Draghi riferisce sul supporto italiano all’Ucraina e le prossime misure contro Mosca

Prima dell’incontro tra Draghi e von der Leyen a Bruxelles, il presidente del Consiglio ha parlato davanti alle telecamere dipingendo il ritratto dell’attuale impegno italiano contro la guerra. Uno sforzo che fa parte della trama di azioni messe in campo su scala europea in ottica de-escalation: “L’Unione europea ha dato prova di straordinaria unità.

Siamo uniti nel condannare con forza l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nell’imporre sanzioni nei. confronti di Mosca, e nel rispondere all’appello del presidente ucraino Zelensky che ci ha chiesto aiuti finanziari, umanitari e militari per difendersi dall’aggressione russa“.

Draghi ha sottolineato come la compattezza dell’Occidente, Nato e G7 in testa, nel lavoro diplomatico per disinnescare il conflitto esploso a est, sia di primaria importanza. “L’unità è la nostra principale forza – ha aggiunto il premier –, è necessario mantenerla e affrontare tutte le conseguenze che questa crisi avrà sull’Europa, come l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina, la tutela della sicurezza energetica per cittadini e imprese“.

L’Italia – ha aggiunto Mario Draghi – continuerà a sostenere il governo di Kiev e attualmente sono al vaglio nuove misure oltre quelle dei giorni scorsi: “Il Comitato per la sicurezza finanziaria del Ministero dell’Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti e continueranno nei prossimi giorni.

La Banca d’Italia ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicate, e di fornire i dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e la natura dei beni.

(…) Dobbiamo agire tutti con la massima rapidità“.

Ursula von der Leyen sull’attacco del Cremlino: “Sconsiderato“

“Dobbiamo fare in modo che non ci siano scappatoie e che l’effetto delle sanzioni sia massimizzato. Quelle in atto stanno davvero mordendo, vediamo le turbolenze sull’economia russa“, ha sottolineato Ursula von der Leyen. L’evoluzione drammatica della situazione in Ucraina, secondo quanto sottolineato in conferenza stampa dalla stessa presidente della Commissione Ue, e l’attacco “sconsiderato del Cremlino a cittadini, donne, bambini, uomini” produrranno un nuovo pacchetto di sanzioni a carico della Russia di Vladimir Putin.

Guarda il video: