Lulù Selassiè rivela in diretta tutte le difficoltà vissute da bambina, dal razzismo ai ricatti

Grande Fratello

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip abbiamo conosciuto più a fondo i vari concorrenti, tramite le linee della vita in cui sono proprio i diretti interessati a descrivere la loro infanzia e adolescenza e anche un po’ il percorso che hanno fatto nella Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa puntata è stata la volta di Lulù che ha mostrato il suo lato fragile e ha raccontato di momenti molto bui della sua infanzia e anche della sua adolescenza. Si è lasciata andare anche a parole sul suo amore Manuel e sulle sue sorelle.

La linea della vita di Lulù

Alfonso Signorini ha introdotto la linea della vita di Lulù affermando che in questi mesi di Grande Fratello Vip si è parlato della principessa etiope sempre in relazione ad altre persone.

Ma, in vista della finale, è giunto il momento di parlare di Lulù e basta.

“Abbiamo sempre parlato di Lulù in relazione a qualcun altro. In relazione a Manuel e alla meravigliosa storia d’amore che vi unisce, in relazione a Jessica e in relazione agli amici o ai nemici della casa. Io vorrei che stasera noi ci fermassimo e ci prendessimo un po’ di tempo per parlare di Lulù, cioè una delle finaliste di questa edizione”. Il conduttore poi ha continuato: “Quando sei entrata da quella porta nessuno di noi si sarebbe aspettato che tu potessi arrivare fino alla fine”.

La principessa etiope ridendo ha replicato: “Neanche io. So che ho ancora molta strada da fare per migliorare tanti aspetti del mio carattere e di come sono fatta io, però riconosco anche che grazie al Grande Fratello sono riuscita a migliorarne una piccola parte”.

La difficile infanzia di Lulù: tra razzismo e prese in giro

Lulù inizia a raccontare la sua linea della vita dicendo che da bambina era molto allegra, ma che non amava andare a scuola “perché non mi trovavo bene, venivo un po’ esclusa.

Purtroppo a scuola un bambino mi dice una parola che io non conoscevo neanche e da lì inizio a vedermi diversa da tutti gli altri bambini, iniziano tutte le mie insicurezze e le mie paure. Con le amicizie ho avuto tanti problemi, nessuno mi chiamava […] era una questione di razzismo”.

Adesso però sostiene di essere cambiata e di essere riuscita a trovare la forza per reagire quando le vengono rivolti dei soprusi. “Adesso ho trovato la forza […] non sto più in silenzio come facevo prima. Non si può stare sempre in silenzio e permettere alle persone di trattarti in un modo in cui non meriti di essere trattato”.

Lulù durante l’adolescenza: a Londra subisce ricatti

La principessa etiope poi continua a parlare della sua adolescenza. Racconta di quando a 15 anni è andata a Londra non sapendo, però, che lì avrebbe vissuto un incubo che sembrava non finire mai.

“Ho vissuto stalking, ricatti. Un ragazzo con delle mie foto mi ricattava […] mi diceva cose orribili. Volevo chiedere aiuto, ma non sapevo come fare, mi vergognavo e mi sentivo in colpa. Ho vissuto un incubo, non pensavo che avrebbe mai avuto una fine”

Poi però, non senza difficoltà, ha deciso di confidarsi con sua sorella Jessica.

Infatti Lulù continua a raccontare che: “Mia sorella venne da me un giorno e le dissi ‘Jessi, non so come fare, mi devi aiutare’ e lei mi disse ‘dobbiamo dirlo a mamma, perché se non lo diciamo a mamma questa cosa non finirà mai’” Lulù continua a confessarsi rivelando che “Non riuscivo a dirlo a mia mamma a voce, quindi decisi di scriverle un messaggio lunghissimo, lei iniziò a leggere questo messaggio e si mise a piangere e mi disse ‘io che madre sono che non mi sono accorta che tu stavi male e stavi soffrendo’.

Ma lei non aveva colpe, la colpa era mia”.

Infine rivela anche perché ora continui a vivere con questa aurea un po’ infantile che la contraddistingue in un mondo tutto rosa: “È per questo che io sono così, che vivo nel mondo di favole, che dico di essere una fatina.

Come se io volessi vivere in questo mondo di favole dove non ci sono persone cattive, c’è solo la magia della bontà”.

Lulù e i rapporti con la famiglia

La principessina confessa anche di essere sempre stata attaccata a sua mamma, “forse perché stando con lei mi sentivo al sicuro”. Poi continua spostando il discorso sulle sue sorelle e suo fratello. “Ringrazio il Signore che ho le mie sorelle e mio fratello. I nostri genitori ci hanno sempre detto ‘Voi dovete essere uniti sempre perché non ci sarà mai nessuno che vi amerà come vi amate tra di voi”.

Lulù e Manuel: il grande amore che li unisce

Sembra però che, dentro alla Casa del GfVip, qualcuno che la ami davvero Lulù l’abbia trovato. Nella sua linea della vita, infatti, parla anche di Manuel, il suo grande amore conosciuto proprio grazie al reality.

“Grazie a questa avventura ho conosciuto il mio amore Manuel. Non avevo mai incontrato una persona come lui che mi valorizza, mi ama e mi protegge. Lui dice che io ho dato colore alla sua vita, ma lui non sa quanto me ne abbia data lui. Lui mi fa sentire unica, la più bella del mondo e dobbiamo vivere per sempre io e lui, solo io e lui”.