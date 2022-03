Oroscopo Leone domani 9 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, alle porte di questo mercoledì sembra attendervi una Luna piuttosto fastidiosa che non vi permetterà di sentirvi rilassati e tranquilli, forse a causa di un progetto che state seguendo che non va in porto. Occhio al lavoro, ed in generale cercate di riposare un pochino.

In amore forse voi single potreste giungere ad una svolta, ma non crediate che si tratti di nuove conoscenze.

Oroscopo Leone, 9 marzo: amore

Amici single del Leone, insomma, in questa giornata di mercoledì sembra che possiate raggiungere una qualche nuova consapevolezza, probabilmente capendo cosa possiate fare per migliorare la vostra ricerca dell’amore. In generale, non sforzatevi di cercare l’amore in questo momento, ma non fatevi neppure abbattere da questo.

Voi coppie godetevi la tranquilla giornata, priva di novità.

Oroscopo Leone, 9 marzo: lavoro

Quello che, invece, vi dovrebbe attendere sul posto di lavoro in questa giornata di mercoledì sembra essere piuttosto inconcludente, e quel progetto che vi infastidisce ed innervosisce potrebbe essere in questo capo.

Cercate, magari, di capire se convenga lasciarlo da parte per un po’, abbandonarlo o magari delegarlo a qualcuno di fidato. Non sforzatevi troppo, avete bisogno di riposo, non esagerate.

Oroscopo Leone, 9 marzo: fortuna

Infine, da parte della fortuna non sembra attendervi alcun tipo di influsso, tangibile o meno, nel corso di questo mercoledì, carissimi nati sotto il segno del Leone.

Ormai avete imparato a farne a meno, non dovrebbe preoccuparvi la sua assenza!

